Kẻ dùng súng AK bắn chiến sỹ Công an tử vong lĩnh án tử hình

TPO - Chiều 15/5, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm trong đại án ma túy, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Đình Khánh mức án tử hình về tội “Giết người”; tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 9 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; 4 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Hà Thương Hải bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Giết người”; tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

HĐXX cũng tuyên án tử hình đối với các bị cáo Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối với bị cáo Hà Quang Sơn, tòa tuyên tù chung thân về tội “Giết người”; tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Hoàng Văn Đông bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Giết người”; tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Hai bị cáo Dương Tiến Tú và Nguyễn Văn Linh cùng bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Đinh Văn Thiết bị tuyên 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 18 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”, tổng hợp hình phạt là 21 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Quang Tư bị tuyên 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tráng, HĐXX tuyên 5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

Cùng về tội “Che giấu tội phạm”, các bị cáo Bùi Xuân Hiến bị tuyên 21 tháng tù; Ngô Thị Thơ, Triệu Thị Hiền và Lò Văn Minh mỗi bị cáo 15 tháng tù.

Đáng chú ý, bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái của Bùi Đình Khánh và bị cáo Nguyễn Thị Hạnh cùng bị tuyên 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng.

Theo cáo trạng, sau khi vụ nổ súng xảy ra tối 17/4/2025, Triệu Nguyễn Hoài Thương đã hỗ trợ Bùi Đình Khánh thuê xe, chuyển tiền và liên lạc trong quá trình bỏ trốn. Trong đó, bị cáo này từng chuyển trước 1,5 triệu đồng cho tài xế taxi đến Quảng Ninh đón Khánh bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Hồng Sơn 18 tháng tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.