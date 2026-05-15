Pháp luật

Truy bắt tài xế bất chấp hiệu lệnh CSGT, chạy xe lạng lách trên quốc lộ

Lữ Hồ

TPO - Lực lượng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã truy bắt, lập biên bản xử lý một tài xế xe tải có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, điều khiển phương tiện lạng lách gây mất an toàn giao thông.

Ngày 15/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa lập biên bản xử lý một tài xế xe tải có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, điều khiển phương tiện lạng lách gây mất an toàn giao thông.

Chiếc xe tải bất chấp hiệu lệnh CSGT, chạy lạng lách trên quốc lộ. Ảnh: CSGT.

Vào chiều 14/5, chiếc xe tải này cố tình không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác Trạm CSGT Ninh Hoà, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Khánh Hòa trên quốc lộ 1A trên đoạn Km1403+200 đến Km1408+100. Mặc dù tổ CSGT liên tục sử dụng còi ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế xe tải vẫn bất chấp cố tình cho xe chạy tốc độ cao lấn hết phần đường dành cho xe thô sơ, gây mất an toàn giao thông.

Trước tình hình trên, tổ công tác của Trạm CSGT Ninh Hòa đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp và tổ chức dừng được phương tiện để kiểm tra, xử lý theo quy định. Qua làm việc, tài xế tên L.D.C (sinh năm 2000, trú xã Vân Hoà, tỉnh Đắk Lắk) đã thừa nhận các hành vi vi phạm. Trạm CSGT Ninh Hoà đã tiến hành lập biên bản với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và điều khiển xe lạng lách trên đường bộ theo quy định của pháp luật.

Trạm CSGT Ninh Hòa kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe tải chạy lạng lách. Ảnh: CSGT.

Theo quy định của pháp luật, lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tài xế C. sẽ bị phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng; trừ bốn điểm giấy phép lái xe. Còn lỗi điều khiển xe lạng lách trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng; tước giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng.

#CSGT Khánh Hòa #xe tải #l ạng lách #hiệu lệnh #an toàn giao thông #phạt tiền

