Gã đàn ông giở trò đồi bại với bé gái 6 tuổi

TPO - Phạm Văn Chính thừa nhận với Cơ quan Cảnh sát điều tra, sau khi uống rượu say, có ham muốn tình dục nên khi nhìn thấy cháu H.A đã có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu bé.

Cách đây ít ngày, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận đơn trình báo của chị H.N (HKTT tại phường Tuần Châu) về việc con gái chị là cháu H.A (sinh năm 2020) bị đối tượng P. V.C (SN: 1966, ĐKTT tại xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình, hiện ở tại phường Việt Hưng) có hành vi xâm hại tình dục.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với đối tượng Phạm Văn Chính.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an phường Việt Hưng nhanh chóng xác minh, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và triệu tập đấu tranh với đối tượng để làm rõ vụ việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng Phạm Văn Chính thừa nhận sau khi uống rượu say, có ham muốn tình dục nên khi nhìn thấy cháu H.A đã có hành vi dùng tay xâm hại tình dục đối với cháu H.A.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được ngày 10/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Chính để điều tra, xử lý theo quy định.