Cho thuê ao rồi sau quay lại nhận cá của mình để chiếm giữ, bắt đem bán

Nhật Huy

TPO - Dù thỏa thuận miệng cho người khác thuê lại 3 ao nuôi và bán lại số cá đang có trong ao, 3 tháng sau Nguyễn Văn Phu rủ thêm người khác tới nói số cá trong ao là của mình, đuổi những người đang làm tại ao nuôi và đưa phương tiện vào đánh bắt cá đem bán.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Phu (SN 1964, ngụ phường Châu Đốc, An Giang), Dương Văn Chóp (SN 1990, ngụ xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang). Trong đó, Phu bị điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và “Hủy hoại tài sản”, Chóp bị điều tra hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Nguyễn Văn Phu (trái) và Dương Văn Chóp (phải) tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 5/2024, Nguyễn Văn Phu thỏa thuận miệng việc cho thuê lại 3 ao nuôi cá ở xã Mỹ Đức (An Giang), và bán lại số cá tra đang nuôi trong ao cho vợ chồng ông Nguyễn Thanh Việt tiếp tục nuôi.

Sau đó, ông Việt thuê người chăm sóc cá, lắp camera giám sát, thời gian này ông Việt thu hoạch 1 đợt hơn 670 tấn cá tra và mua cá giống về thả thêm.

Ngày 7/7/2025, Phu gọi Chóp đến cắt dây 6 camera giám sát ao nuôi, gây thiệt hại hơn 6 triệu đồng.

Tiếp đó, Phu cùng Chóp và một số người khác đến 3 ao cá đang nuôi đuổi những người làm thuê của ông Việt ra khỏi khu vực ao nuôi, chiếm giữ sổ sách và toàn bộ số cá trong 3 ao này (tổng trọng lượng hơn 1.600 tấn, trị giá trên 45 tỷ đồng). Vì Phu cho rằng số cá này thuộc quyền sở hữu của mình.

Tiếp đó, ngày 24/7, Phu, Chóp và nhiều người đưa phương tiện vào 3 ao nuôi đánh bắt hơn 21 tấn cá đem bán (trị giá hơn 600 triệu đồng).

Khi biết bị phát hiện và đã báo cơ quan chức năng, Phu, Chóp và những người liên quan mới rời đi.

#Cưỡng đoạt tài sản #cưỡng đoạt cá tra #hủy hoại tài sản #An Giang #khởi tố

