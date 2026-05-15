Pháp luật

Đâm vợ cũ rồi tự sát bất thành ở Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Sau khi kéo vợ cũ vào trụ sở cũ của một phường ở tỉnh Quảng Trị, người đàn ông bất ngờ dùng dao bấm đâm liên tiếp khiến nạn nhân trọng thương. Gây án xong, người này trở về nhà tự sát nhưng bất thành rồi đến công an đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 15/5, H.S.H. (trú khu phố 1, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã kéo vợ cũ là chị N.T.H.L. (SN 1993, trú khu phố 3, phường Đông Hà) vào khu vực trụ sở cũ phường Đông Thanh trên đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Đông Hà cũ.

Ngôi nhà nơi đối tượng gây án với vợ cũ.

Tại đây, H. bất ngờ dùng dao bấm đâm liên tiếp 3 nhát vào người chị L., khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, H. trở về nhà, khóa cửa phòng rồi dùng dao tự sát. Tuy nhiên, người thân kịp thời phát hiện, ngăn cản và đưa đối tượng đến trụ sở Công an phường Đông Hà đầu thú.

Nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với 3 vết thương ở vùng bụng, ngực và lưng phải. Theo Công an phường Đông Hà, nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông sau ly hôn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

#trụ sở cũ #vợ cũ #đâm liên tiếp #tự sát bất thành #đầu thú #Đông Hà cũ #Quảng Trị

