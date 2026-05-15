Tóm gọn đối tượng gây liên tiếp 2 vụ cướp giật dây chuyền ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Chỉ trong vòng chưa đầy 24h, Trường khai nhận đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn TPHCM sau đó mang đi tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã phối hợp Công an phường Phú Mỹ nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Trường tại cơ quan công an.

Theo thông tin từ Công an TPHCM, ngày 11/5 Phòng PC02 tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại phường Phú Mỹ. Ngay sau đó, các tổ công tác đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, khoanh vùng và truy xét đối tượng gây án.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định và bắt giữ Nguyễn Phi Trường (SN 1994, ngụ xã Long Phước, TP Đồng Nai).

Tại cơ quan điều tra, trước các chứng cứ thu thập được, Trường khai nhận đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp giật dây chuyền trong hai ngày liên tiếp 10 và 11/5 trên địa bàn phường Phú Mỹ.

Cơ quan Công an đã thu hồi 2 sợi dây chuyền là tang vật của các vụ án để phục vụ công tác xử lý, trả lại cho bị hại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phi Trường để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế đeo trang sức có giá trị khi lưu thông trên đường, đặc biệt tại các khu vực vắng người; chú ý quan sát xung quanh khi phát hiện đối tượng nghi vấn bám theo. Khi xảy ra vụ việc, người dân cần bình tĩnh ghi nhớ đặc điểm đối tượng, phương tiện và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để phục vụ công tác điều tra.

