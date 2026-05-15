Bộ đội Biên phòng rà soát mô hình mới sau đợt sắp xếp lớn

TPO - Sau khi hoàn thành giải thể 44 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, thành phố và thành lập 30 Ban Chỉ huy trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả bước đầu, nhận diện khó khăn, bất cập và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp trong BĐBP.

Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP, chủ trì hội nghị.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Theo Bộ Tư lệnh BĐBP, thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” và các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, BĐBP đã hoàn thành việc giải thể 44 Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố; thành lập 30 Ban Chỉ huy BĐBP trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, thành phố.

Theo đánh giá tại hội nghị, cơ chế Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp, toàn diện Ban Chỉ huy BĐBP về công tác biên phòng, xây dựng lực lượng BĐBP được vận hành thông suốt, đồng bộ và hiệu quả.

Các Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị.

Ngay sau khi vận hành theo cơ chế mới, cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, xây dựng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

BĐBP cũng đã phối hợp với Đảng ủy các Quân khu tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, quyết định, kết luận của Quân ủy Trung ương về công tác phối hợp, cơ chế lãnh đạo đối với Ban Chỉ huy BĐBP; phối hợp với 30 tỉnh, thành ủy nơi biên giới xây dựng quy chế phối hợp lãnh đạo thực hiện công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả bước đầu trong quá trình triển khai hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp trong BĐBP.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh BĐBP, phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn, bất cập phát sinh trong thực tiễn; việc vận hành mô hình tổ chức mới ở một số địa bàn còn có nội dung cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung...

Xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các kết luận, quyết định liên quan; bám sát chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng Bằng khen 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cũng yêu cầu BĐBP tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các Quân khu, các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong thực hiện các nhiệm vụ; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ; tập trung xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; củng cố thế trận lòng dân; nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ; quan tâm thực hiện chính sách hậu phương Quân đội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh BĐBP, nhấn mạnh, các Ban Chỉ huy BĐBP dù còn những khó khăn nhất định nhưng đã quyết tâm, quyết liệt, đoàn kết thống nhất, chủ động tham mưu, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Theo Trung tướng Vũ Trung Kiên, thời gian tới, BĐBP tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, Quân khu và địa phương để nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức phù hợp; tổ chức tập huấn; thành lập các tổ công tác theo dõi, nắm chắc tình hình cơ sở; bảo đảm công tác phối hợp quân sự, quốc phòng, biên phòng được triển khai nhịp nhàng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.