Cận cảnh tàu chiến đa nhiệm của hải quân Canada vừa đến Đà Nẵng

TPO - Ngày 15/5, tàu HMCS Charlottetown của hải quân Canada cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng trong 4 ngày.
HMCS Charlottetown là tàu chiến hạng nhẹ lớp Halifax với thủy thủ đoàn khoảng 240 người thuộc Hải quân Hoàng gia Canada và các phi công thuộc Không quân Hoàng gia Canada vận hành và hỗ trợ trực thăng bay biển CH‑148 Cyclone trên tàu.
Tàu được trang bị hệ thống radar, cảm biến tiên tiến cùng tổ hợp vũ khí mạnh mẽ, đáp ứng các yêu cầu quân sự phức tạp từ tác chiến chống ngầm, chống hạm cho đến phòng không.
Một ụ pháo 57mm được trang bị phía mũi tàu HMCS Charlottetown