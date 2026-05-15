Hà Nội: Công an xác minh vụ 2 cô gái bị đánh hội đồng giữa đường

TPO - Đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm nam nữ có hành vi chửi bới, đánh 2 cô gái trên phố Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều người bức xúc.

Clip vụ việc được người dân chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngày 15/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm nam nữ liên tục chửi bới, lao vào đánh hội đồng 2 cô gái giữa đường khiến nhiều người bức xúc.

Theo thông tin đăng tải, vào tối cùng ngày, 2 cô gái đi xuống thang máy tòa nhà thì bị trêu ghẹo. Do 2 cô gái không trả lời, nên bị đối tượng nam thanh niên chửi bới, và lao vào đánh.

Đoạn video ghi lại thể hiện, ngoài thanh niên trên còn có 3 người khác đi cùng có hành vi đánh 2 cô gái.

Người dân cho biết, sự việc xảy ra vào tối 14/5, trên phố Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an phường Đống Đa (Hà Nội) đã nắm được thông tin và đang xác minh làm rõ.