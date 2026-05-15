Hà Nội: Tử hình kẻ phóng hỏa đốt quán cà phê khiến 11 người chết

TPO - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, bị cáo Cao Văn Hùng đã mua xăng phóng hỏa cà phê khiến 11 người chết, 4 người bị thương. Tòa đánh giá hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, không thể cải tạo, cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Hành vi côn đồ, coi thường tính mạng người khác

Chiều 15/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại phường Đông Ngạc) tổng mức án tử hình về các tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Trước đó, phiên tòa từng 3 lần tạm hoãn với nhiều lý do.

Khi tuyên án tòa đánh giá, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, bị cáo đã mua xăng rồi phóng hỏa đốt quán cà phê, khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương và thiệt hại tài sản hơn 2,6 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ, liều lĩnh, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác.

Do đó, cần phải xử lý nghiêm khắc, loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội mới tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra.

Diễn biến xét xử cũng ghi nhận, đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại tòa đã đề nghị mức án nêu trên.

Theo Kiểm sát viên, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của công dân được pháp luật hình sự bảo vệ mà còn gây mất trật tự trị an xã hội.

Kiểm sát viên cho rằng, trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa, dù bị cáo khai không có mục đích giết người mà chỉ nhằm đe dọa nhưng việc đổ lượng lớn xăng trước cửa quán, nơi có nhiều xe máy dựng xung quanh rồi châm lửa đốt cho thấy bị cáo hoàn toàn nhận thức được hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra.

“Bị cáo là người đã trưởng thành, sống tại Thủ đô, có hiểu biết pháp luật. Khi phạm tội, bị cáo đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi nhưng vẫn thực hiện, chứng tỏ sự coi thường pháp luật. Việc đưa bị cáo ra xét xử là cần thiết nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Đây cũng là bài học, là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với những người có ý định xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác”, Kiểm sát viên nhấn mạnh.

Dù đã giáo dục, cải tạo nhưng không có ý chí "hoàn lương"

Đánh giá về nhân thân bị cáo, Viện kiểm sát cho hay, “rất xấu”, có tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp tài sản”. Dù đã được giáo dục, cải tạo nhưng không có ý chí “hoàn lương”.

Nội dung cáo trạng Kiểm sát viên công bố thể hiện, tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống (tại số 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm cũ, Hà Nội - nay là phường Đông Ngạc, Hà Nội) để uống bia.

Tại quán, bị cáo Hùng gọi một lon bia và một bao thuốc lá. Khi nhân viên thông báo số tiền cần thanh toán là 55.000 đồng, bị cáo nói không có tiền.

Thấy vậy, một người trong quán hỏi "sao uống bia không trả tiền?” rồi tát vào mặt Hùng và nhắc nhở "lần sau đi ăn uống phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”.

Sau sự việc Hùng rời khỏi quán, do vẫn bực tức chuyện bị đánh, khoảng 21h ngày 18/12/2024, bị cáo Hùng tiếp tục quay lại quán trên và ngồi uống bia một mình.

Khi vừa uống được vài ngụm, Hùng yêu cầu nhân viên chỉ ra người đã tát mình hôm trước nhưng không ai biết người này là ai.

Lúc này, anh L. V. N. (khách của quán) tiến lại ngăn cản và đánh Hùng. Bực tức vì tiếp tục bị hành hung, Hùng bỏ đi mua xăng đổ vào xô nhựa rồi mang trở lại khu vực quán.

Theo Viện Kiểm sát, bên trong thời điểm này có 2 nhân viên, 14 khách. Hùng đổ xăng trước cửa quán, bật lửa đốt khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh vào bên trong và cháy sang nhà xưởng bên cạnh của một doanh nghiệp tư nhân.

Vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với 11 người tử vong, 4 người bị thương, làm hư hỏng 1 ô tô, 8 xe máy cùng nhiều tài sản, máy móc bị thiêu rụi, tổng thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.

Tại các phiên hoãn trước đó, nhiều người thân bị hại đã chết bày tỏ được đền bù thiệt hại; một số khác không đòi hỏi bồi thường bởi bị cáo "chẳng có gì" nhưng tất cả đều mong tòa xử lý nghiêm minh.