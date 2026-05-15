Xã hội

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để TPHCM phát triển nhanh, bền vững

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo và xem xét, đánh giá các nội dung Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các ban, bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đồng thời, Thành phố chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.

Quá trình xây dựng Đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành Nghị quyết mới đối với Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực; mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để Thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Link gốc: https://baotintuc.vn/thoi-su/bo-chinh-tri-cho-y-kien-hoan-thien-the-che-vuot-troi-tao-dong-luc-moi-de-tp-ho-chi-minh-phat-trien-nhanh-ben-vung-20260515150716072.htm

Báo Tin tức/TTXVN
#Bộ Chính trị #TP Hồ Chí Minh #phát triển bền vững #nghị quyết 31 #đô thị đặc biệt

