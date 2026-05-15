Iran tuyên bố không đàm phán nếu Mỹ không đáp ứng điều kiện tiên quyết do Tehran đặt ra

TPO - Cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết Iran sẽ không đàm phán nếu Mỹ chưa đáp ứng các điều kiện tiên quyết do Tehran đặt ra.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tasnim, Cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari cho biết, Mỹ đã nhiều lần "bội ước" và tiến hành các hành động quân sự trong lúc đàm phán diễn ra, khiến Iran mất lòng tin.

"Hành vi của đối phương đã buộc chúng tôi phải thực hiện những sự thay đổi cơ bản và điều chỉnh chiến lược liên quan đến đàm phán và hợp tác. Sự thay đổi này bao gồm việc đặt ra các điều kiện tiên quyết cho đàm phán; nói cách khác, đối phương phải thực hiện một loạt các biện pháp xây dựng lòng tin", Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari nói.

Theo ông, một số biện pháp có thể kể đến như: Đối phương phải cung cấp các cam kết bằng văn bản, đảm bảo xung đột không lặp lại và kiềm chế những mối đe dọa quân sự. Ông cũng yêu cầu Mỹ giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran như một bước đi thực tế.

Cựu quan chức Iran cho biết, Tehran tin rằng bước đầu tiên là phải thực hiện biện pháp xây dựng lòng tin, và sau đó ở giai đoạn tiếp theo, nước này có thể tiến hành đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Theo ông Jafari, Cộng hòa Hồi giáo hiện không tham gia đàm phán trực tiếp với Mỹ mà đang trao đổi thông điệp thông qua Pakistan, để đưa ra các điều kiện tiên quyết và nhận được cam kết từ phía đối phương.

"Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các đề xuất chính đáng của Iran hoặc tiếp tục xung đột", ông khẳng định.

Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari cũng cảnh báo rằng Iran sẽ giáng những đòn mạnh mẽ và nặng nề hơn vào Mỹ nếu tiếp tục cuộc chiến.

"Dĩ nhiên, chiến tranh cũng có những tổn thất đối với chúng ta, nhưng không thể phủ nhận rằng, chi phí và thiệt hại do việc tiếp tục chiến tranh gây ra cho Mỹ và các đồng minh khu vực của họ hơn nhiều so với chúng ta", ông Jafari nhận định.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Mỹ đang "bóp nghẹt" eo biển Hormuz thông qua các biện pháp phong tỏa bất hợp pháp, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại hành lang hàng hải quan trọng này.

"Eo biển Hormuz hiện đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​lệnh phong tỏa mà Mỹ áp đặt lên khu vực này", ông nói, đồng thời cho biết, Iran không gây trở ngại nào trên tuyến đường thủy chiến lược này và cho phép tất cả các tàu thương mại đi qua đó với sự phối hợp của lực lượng hải quân Iran.

Ông bày tỏ hy vọng rằng những trở ngại hiện tại đối với việc di chuyển của các tàu qua eo biển Hormuz sẽ chấm dứt bằng việc dỡ bỏ "lệnh phong tỏa bất hợp pháp" do Mỹ áp đặt.

Tehran đã siết kiểm soát tại eo biển Hormuz sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa tàu và cảng biển của Iran. Iran cho rằng động thái này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 8/4.