AI tham gia vào cuộc chiến chống ung thư như thế nào?

Vân Sơn

TPO - AI lập kế hoạch xạ trị, phát hiện đột biến gen, đọc hình ảnh CT phổi và hỗ trợ lựa chọn phác đồ điều trị; hỗ trợ phát hiện sớm các nốt phổi nghi ngờ ung thư, phân tích dữ liệu lớn để nhận diện đột biến gen trong ung.

Tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật diễn ra ngày 15/5, TS.BS.Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cho biết, theo công bố năm 2024 của GLOBOCAN, tỷ lệ mắc mới ung thư của Việt Nam chưa phải ở nhóm cao so với thế giới nhưng tỷ lệ tử vong lại ở mức cao.

Khoảng 50-80% bệnh nhân ung thư đến bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn 3 hoặc giai đoạn 4, kkhiến hiệu quả điều trị giảm đáng kể, chi phí tăng cao và cơ hội sống bị thu hẹp.

Bệnh nhân điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM

“Rất nhiều người chỉ đi khám khi đã có triệu chứng rõ ràng, trong khi bệnh có thể âm thầm tiến triển suốt thời gian dài” - BS.Tuấn nói.

Ông chia sẻ, nỗi sợ ung thư, áp lực chi phí, tâm lý hoang mang cùng niềm tin mù quáng vào các phương thuốc truyền miệng..., khiến không ít bệnh nhân tự đánh mất cơ hội điều trị. Nhiều trường hợp bệnh nhân bỏ hóa trị, xạ trị để uống lá cây, thuốc “gia truyền”, thậm chí lặn lội trèo đèo lội suối đi tìm thầy lang, lên rừng, xuống biển tìm “thần dược”.

TS.BS.Diệp Bảo Tuấn: Y học cổ truyền có vai trò nhất định trong hỗ trợ điều trị ung thư, đặc biệt ở việc nâng cao thể trạng, tăng miễn dịch, giảm tác dụng phụ của thuốc và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh. Tuy nhiên, đến nay chưa có công trình nghiên cứu đủ cơ sở khoa học để khẳng định y học cổ truyền có thể chữa khỏi ung thư. Theo.BS Tuấn, sai lầm lớn nhất là nhiều người tuyệt đối hóa các phương pháp dân gian rồi bỏ ngang điều trị hiện đại. Trong khi đó, ung thư là bệnh cần được điều trị đa mô thức, kết hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, thuốc nhắm trúng đích, miễn dịch và chăm sóc toàn diện.

Theo BS.Tuấn, AI đang trở thành trợ lý cho bác sĩ. Tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, nhiều phần mềm AI đã được ứng dụng trong lập kế hoạch xạ trị, phát hiện đột biến gen, đọc hình ảnh CT phổi và hỗ trợ lựa chọn phác đồ điều trị. “Trước đây, một bác sĩ có thể mất khoảng 4 giờ để lập kế hoạch xạ trị cho một bệnh nhân. Nhưng với AI, thời gian chỉ còn khoảng 2 phút mà độ chính xác còn cao hơn” - ông chia sẻ.

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện Ung bướu diễn ra ngày 15/5/2026

Ngoài xạ trị, AI còn hỗ trợ phát hiện sớm các nốt phổi nghi ngờ ung thư, phân tích dữ liệu lớn để nhận diện đột biến gen trong ung thư vú, ung thư phổi hay ung thư dạ dày. Điều này giúp bác sĩ lựa chọn thuốc và phương pháp điều trị phù hợp hơn cho từng người bệnh.

BS.Tuấn cho rằng, tương lai của y tế Việt Nam không chỉ nằm ở việc nhập khẩu công nghệ mà còn phải xây dựng được “dữ liệu lớn” của chính người Việt. Khi có cơ sở dữ liệu đủ mạnh, AI sẽ giúp chẩn đoán nhanh hơn, giảm sai sót và cá thể hóa điều trị hiệu quả hơn.

Bên cạnh công nghệ, ông nhấn mạnh vai trò của tầm soát sớm và điều trị dự phòng. Theo lý thuyết, khoảng 2/3 bệnh ung thư liên quan đến môi trường và lối sống, nghĩa là hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu thay đổi thói quen sinh hoạt.

Giáo sư Nguyễn Chân Hùng, Chủ tịch danh dự Hội Ung thư Việt Nam khẳng định, ung thư hiện nay không còn là án tử nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Ông khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần, hạn chế thuốc lá, rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục thường xuyên và hạn chế thực phẩm muối chua, thực phẩm để lâu ngày.

#Chẩn đoán và điều trị ung thư hiện đại #Sai lầm trong điều trị ung thư truyền miệng #Ứng dụng AI trong y học ung thư #Phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư #Vai trò của y học cổ truyền trong điều trị

