CSGT mở đường khẩn cấp đưa 2 cháu nhỏ nguy kịch đi cấp cứu

Thu Hiền

TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 46, tổ công tác CSGT địa bàn Nam Đàn (thuộc Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời dùng xe chuyên dụng bật còi ưu tiên, mở đường đưa 2 cháu nhỏ bị tai nạn giao thông nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu.

Video: CSGT Nghệ An mở đường khẩn cấp đưa 2 cháu nhỏ nguy kịch đi cấp cứu.

Ngày 15/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tổ công tác CSGT địa bàn Nam Đàn (thuộc Đội CSGT đường bộ số 5) vừa hỗ trợ đưa hai cháu bé gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc dừng nghỉ ăn trưa bên quốc lộ 46, tổ công tác nhận được tin báo hai cháu Phan Thị H.Tr (SN 2015) và Phan B.Y (SN 2019), cùng trú xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) gặp tai nạn trên đường đi học về.

CSGT Nghệ An mở đường khẩn cấp đưa 2 cháu nhỏ nguy kịch tới bệnh viện.

Thời điểm gia đình đưa các cháu đi cấp cứu, tuyến quốc lộ 46 qua địa bàn Nam Đàn xảy ra ùn tắc kéo dài. Người thân đã tìm đến tổ CSGT đang làm nhiệm vụ để cầu cứu.

Nhận thấy hai cháu trong tình trạng nguy kịch, đe dọa tính mạng, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo xin tạm dừng nhiệm vụ chuyên môn, sử dụng xe đặc chủng bật đèn, còi ưu tiên mở đường đưa nạn nhân tới bệnh viện trong thời gian nhanh nhất.

Hình ảnh CSGT đưa 2 cháu bé đến bệnh viện.

Trong quá trình di chuyển, lực lượng CSGT chủ động liên hệ trước với Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để phối hợp tiếp nhận cấp cứu. Khi tới nơi, các cán bộ chiến sĩ trực tiếp bế hai cháu vào phòng cấp cứu, bàn giao thông tin cho y bác sĩ rồi quay lại tiếp tục làm nhiệm vụ.

Nhờ được đưa tới cấp cứu kịp thời nên các cháu đã qua cơn nguy kịch. Chị Nguyễn Thị Hòa (mẹ của hai cháu), xúc động gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ và lực lượng CSGT Nghệ An đã hỗ trợ gia đình trong thời khắc nguy cấp.

#CSGT #tai nạn giao thông #Nghệ An #cấp cứu #bệnh viện #trẻ nhỏ #quốc lộ 46

