Đột ngột mất trí nhớ do tai nạn và cuộc đoàn tụ sau hơn 30 năm thất lạc

TPO - Sau hơn ba thập niên không biết về gốc gác của mình, một phụ nữ ở TPHCM được đoàn tụ với gia đình nhờ dữ liệu quốc gia về dân cư và sự nhiệt tình của những cán bộ công an mẫn cán. Đó là câu chuyện của chị Văn Thị Phương (SN 1974, tạm trú tại xã Kim Long, TPHCM).

Mất trí nhớ sau vụ tai nạn giao thông

Khoảnh khắc chị Văn Thị Phương trùng phùng với hai người em trai tại trụ sở Công an xã Kim Long, TPHCM, những ký ức hơn 30 năm tái hiện lại một cách mơ hồ trong tâm trí chị.

Ngược dòng thời gian, năm 1991, cô gái Văn Thị Phương vừa tròn 17 tuổi rời quê nhà ở Huế vào Nam mưu sinh, kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi 6 người em nhỏ. Ban đầu, cô gái trẻ lên Buôn Ma Thuột tìm người thân với hy vọng có thể bám víu và tìm được công việc ổn định. Tuy nhiên, đến nơi đây, chị Phương không tìm được người thân nên quyết định vào TPHCM tìm việc.

Biến cố bất ngờ xảy ra khi chị Phương gặp tai nạn giao thông và bị thương nặng vào đầu.

Khi tỉnh lại trong bệnh viện, chị thành người mất trí nhớ, không còn nhớ bất cứ điều gì về bản thân: không tên tuổi, không quê quán, không gia đình. Tất cả ký ức bị xóa sạch. Do không còn ký ức, không có giấy tờ tùy thân, chị Phương không biết mình là ai nên đành rời bệnh viện và bắt đầu cuộc sống lang thang tìm việc mưu sinh chỉ để tiếp tục sống.

Chị Văn Thị Phương hiện tại

Năm 1992, trong những ngày mưu sinh vất vả, chị may mắn gặp người đàn ông tốt bụng, sau này trở thành chồng mình. Người đàn ông ấy đã cưu mang, yêu thương và đưa chị về sống tại xã Kim Long, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TPHCM). Từ đây, chị bắt đầu một cuộc đời mới, không quá khứ, không giấy tờ. Những người xung quanh chị dựa vào thân hình nhỏ bé bèn đặt cho chị cái tên "Bé còi". Không ai biết tên thật của chị là gì vì chính chị cũng không biết.

Ba đứa con của chị lần lượt chào đời trong hoàn cảnh khốn khó từ năm 1998 đến 2000. Những đứa trẻ trở thành nguồn động lực lớn lao, giúp chị bám trụ và xây dựng mái ấm của riêng mình.

Và, phép màu đã xảy ra. Theo lời chị Phương kể, sau khi sinh người con thứ ba vào năm 2000, trí nhớ của chị bắt đầu hồi phục dần, ban đầu chỉ là những mảnh ký ức rời rạc. Rồi dần dần, chị nhớ được họ của mình là Văn, tên là Phương. Chị cũng nhớ mình đến từ Huế. Từ đó, cái tên "Phương" dần dần được mọi người gọi thay cho cái tên "Bé còi".

Dù vậy, những mảnh ký ức sau khi hồi phục vẫn không hoàn chỉnh. Chị Phương không thể nhớ rõ địa chỉ, người thân cụ thể hay thông tin cần thiết để xác minh danh tính, tìm kiếm những người ruột thịt và gia đình. Chính vì vậy, suốt nhiều năm, chị không thể làm giấy khai sinh hay căn cước công dân.

Chị Phương đã nhiều lần tìm đến cơ quan chức năng với hy vọng được xác nhận nhân thân nhưng mọi nỗ lực đều không thành. Những thông tin chị cung cấp quá mơ hồ, lúc nhớ lúc quên, khiến việc xác minh gần như “mò kim đáy biển”.

Chị Phương đoàn tụ cùng 2 người em trai sau hơn 30 lưu lạc. Ảnh chụp tại trụ sở Công an xã Kim Long, TPHCM do Công an xã Kim Long cung cấp.

Xúc động gặp lại người thân sau 30 năm

Đầu tháng 3/2026, Công an TPHCM triển khai sâu rộng chương trình làm căn cước cho những người có nhân khẩu đặc biệt, những trường hợp không có giấy tờ tùy thân, mất trí nhớ hoặc hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Kim Long, thượng úy Trần Quốc Trung được giao nhiệm vụ trực tiếp phụ trách những trường hợp như vậy, trong đó có chị Phương. Không chỉ dừng lại ở việc làm thủ tục hành chính, thượng úy Trung kiên trì gặp gỡ, lắng nghe và thu thập từng chi tiết nhỏ từ ký ức rời rạc của chị Phương. Thông tin chị Phương nhớ được về gia đình khá ít ỏi, như quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), cha họ Văn tên Hạnh, mẹ tên Thương, khi chị rời đi gia đình có 4 em trai.

Từ những dữ liệu mơ hồ này, Thượng úy Trần Quốc Trung, cán bộ Công an xã Kim Long đã tiến hành rà soát, xác minh, đồng thời liên hệ với công an các địa phương tại TP Huế để tìm kiếm thông tin.

Thượng úy Trần Quốc Trung cho biết, quá trình xác minh gặp không ít khó khăn do biến động về địa giới hành chính, thay đổi nơi cư trú của người dân. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì, các cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực chắp nối và dần làm rõ các thông tin rời rạc, mơ hồ.

Khi liên hệ với Công an xã Phong Phú, TP Huế, thượng úy Trung để lại thông tin với hy vọng mong manh. Và chính tại đây, một chi tiết quan trọng xuất hiện: Có một gia đình nhiều năm qua vẫn đi tìm con gái thất lạc, thậm chí từng đăng tin trên mạng xã hội và các kênh truyền hình. Gia đình đó là của bà Nguyễn Thị Thương.

Sau hơn một tháng kiên trì tra cứu, lực lượng chức năng xác định gia đình bà Nguyễn Thị Thương (trú phường Phong Phú, TP Huế) có nhiều đặc điểm trùng khớp với thông tin chị Phương cung cấp. Từ đó, hai bên được kết nối để xác minh.

Khi liên lạc được với gia đình, anh Văn Công Khánh (em trai chị Phương) cho biết suốt 30 năm qua, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm chị bằng nhiều cách như nhờ các tổ chức hỗ trợ, tham gia các chương trình truyền hình, đăng tải thông tin trên mạng xã hội nhưng không có kết quả.

Nhận được thông tin từ cơ quan công an, gia đình bà Thương nhanh chóng liên hệ và thu xếp vào TPHCM để xác minh.

Về phía lực lượng chức năng, sau khi xác định đúng là người thân của chị Phương, Công an xã Kim Long đã tổ chức buổi gặp mặt tại trụ sở để gia đình chị đoàn tụ vào trung tuần tháng 4/2026.

Cuộc trùng phùng sau hơn 30 năm xa cách, chị Phương và hai người em trai đã không cầm được nước mắt, xúc động, nghẹn ngào xen lẫn niềm vui, hạnh phúc của sự đoàn tụ. Gia đình chị Phương đã bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng công an và các đơn vị chức năng đã tận tình hỗ trợ.

Giây phút đoàn tụ cùng 2 em trai sau hơn 30 năm xa cách. Ảnh: Công an xã Kim Long

Sau cuộc đoàn tụ, cuộc sống của chị Phương như bước sang một trang mới. Những cuộc điện thoại hỏi thăm từ người thân liên tục đến. Những mối quan hệ từng bị đứt gãy nay được nối lại.

Chị Văn Thị Phương tâm sự: “Chồng tôi đã mất từ năm 2014 do bệnh hiểm nghèo. Một mình tôi gắng gượng nuôi 3 con. Không có nguồn gốc, không người thân, tôi vô cùng cô đơn, trống trải. Giờ đây, tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết khi được cơ quan công an làm giấy tờ tùy thân, tìm lại được người thân. Tiếc rằng cha tôi đã không còn nữa. Chỉ còn lại mẹ tôi và các em. Tháng sáu tới, tôi về giỗ cha và thăm lại quê hương, người thân ruột thịt”.