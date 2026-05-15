Chủ tịch Vĩnh Long chỉ đạo giải quyết vụ 77 cán bộ khuyến nông bị 'treo' lương

TPO - UBND cấp xã ở tỉnh Vĩnh Long được giao chi trả tiền lương, phụ cấp và các chế độ liên từ đầu tháng 3/2026 cho viên chức khuyến nông được điều chuyển về các xã.

Liên quan vụ việc 77 viên chức được điều chuyển từ Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Vĩnh Long về UBND các xã, nhưng bị 'treo' lương tháng 3 do không rõ đơn vị trả, ngày 14/5, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - Trần Trí Quang đã chỉ đạo xử lý.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thống nhất cho UBND các xã, phường nơi tiếp nhận viên chức khuyến nông sẽ chi trả tiền lương, phụ cấp và các chế độ có liên quan từ đầu tháng 3/2026.

Việc chi trả thực hiện theo hồ sơ lương, chức danh nghề nghiệp, bậc lương, hệ số, phụ cấp... và các chế độ hiện hưởng của từng viên chức; bảo đảm đúng đối tượng, đúng thời gian, đúng chế độ, không để gián đoạn quyền lợi của viên chức.

UBND các xã, phường nơi tiếp nhận viên chức phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan rà soát danh sách viên chức được điều chuyển, để làm cơ sở thực hiện chi trả đúng, không để chi trùng, chi sai hoặc bỏ sót chế độ.

Đồng thời, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long thực hiện đóng tiếp các chế độ bảo hiểm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở NN&MT chỉ đạo Trung tâm khuyến nông bàn giao đầy đủ hồ sơ viên chức cho các xã nơi tiếp nhận viên chức.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, UBND tỉnh Vĩnh Long có quyết định điều chuyển 77 viên chức từ Trung tâm khuyến nông tỉnh về UBND cấp xã để bố trí cho các Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công cấp xã, quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

Tuy nhiên, đến ngày 30/3/2026, Sở Nội vụ Vĩnh Long mới ra quyết định về việc điều chuyển 77 viên chức trên về xã, có hiệu lực từ 30/3/2026.

Do quyết định chuyển viên chức từ Trung tâm khuyến nông về xã có hiệu lực khác nhau, nên lương tháng 3/2026 cho 77 viên chức không không biết bên nào chi trả, nên bị nợ lương và chế độ liên quan.