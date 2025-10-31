Tỉnh đầu tiên hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch

TPO - Tỉnh Quảng Ninh vừa ghi dấu ấn khi trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo tinh thần mới.

Tiên phong sắp xếp

Bảo tàng, Thư viện tỉnh Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh và Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Xúc tiến du lịch.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh Sở VHTTDL đã xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo hướng: chỉ duy trì 01 đơn vị công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước do ngân sách bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị còn lại tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Theo đề án được phê duyệt, số lượng đơn vị sự nghiệp trực thuộc giảm từ 07 xuống còn 03 (giảm hơn 57% đầu mối). Số phòng chuyên môn thuộc các đơn vị giảm từ 23 xuống 12 (giảm hơn 52%). Việc sắp xếp bảo đảm nguyên tắc khoa học, đúng định hướng tinh gọn, chuyên môn hóa, không chồng chéo nhiệm vụ; triển khai đồng bộ với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, tăng tính tự chủ, phát huy vai trò động lực của công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế thể thao trong phát triển.

Cùng với công bố quyết định tổ chức, Sở VHTTDL kiện toàn nhân sự lãnh đạo các đơn vị Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Quảng Ninh; Bảo tàng, Thư viện tỉnh Quảng Ninh; Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh theo đúng quy định, bảo đảm ổn định, đồng thuận, sớm đưa mô hình mới vào vận hành hiệu quả.

Thành công của “Hạ Long Concert 2025 – Hào khí Di sản, Bừng sáng tương lai” tối 29/10 là nỗ lực không ngừng nghỉ của ngành Văn hóa tỉnh Quảng Ninh.

Các đơn vị sau sắp xếp

Theo đó, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Thể dục Thể thao vào Trung tâm, giảm số phòng chuyên môn từ 8 xuống 5, tập trung nguồn lực quản trị và khai thác hiệu quả các công trình thể thao trọng điểm như Khu Liên hợp Thể thao tỉnh, Sân vận động Cẩm Phả, Nhà luyện tập và thi đấu TDTT, phục vụ thể thao thành tích cao, phong trào quần chúng và phát triển dịch vụ thể thao.

Bảo tàng, Thư viện tỉnh Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh và Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Xúc tiến du lịch. Là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm 100% chi thường xuyên. Sau sáp nhập, cơ cấu giảm từ 13 xuống 6 phòng, đồng thời mở rộng không gian khai thác Cụm công trình Bảo tàng, Thư viện, Quảng trường 30/10, Cung Quy hoạch – Hội chợ – Triển lãm. Gắn phát triển thiết chế văn hóa với công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm và kinh tế đô thị.

Đáng chú ý, Phòng Tổ chức sự kiện và Dịch vụ được thành lập nhằm chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức sự kiện, triển lãm, giáo dục trải nghiệm, xúc tiến du lịch và khai thác dịch vụ, từng bước biến các không gian văn hóa thành trung tâm hoạt động cộng đồng, điểm đến hấp dẫn, đồng thời tạo nguồn thu ổn định, hợp pháp.

Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh được đổi tên và tổ chức lại từ Đoàn Nghệ thuật tỉnh, là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm 100% chi thường xuyên, có chức năng tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đồng thời cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực biểu diễn.

Sở VHTTDL đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo các đơn vị.

Mô hình “nhà hát” cho phép liên thông quản trị, tập trung các bộ phận ca, múa, nhạc, kịch, chèo, cải lương trong một thiết chế tổng hợp, thuận lợi áp dụng cơ chế tự chủ, hợp đồng biểu diễn, sản xuất chương trình, hợp tác quốc tế. Qua đó nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực, gia tăng thu nhập cho nghệ sĩ và xây dựng thương hiệu nghệ thuật Quảng Ninh.

Cùng với quyết định tổ chức, Sở VHTTDL đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo các đơn vị: ông Dương Bá Cường giữ chức Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao; ông Đỗ Quyết Tiến giữ chức Giám đốc Bảo tàng, Thư viện tỉnh; ông Nguyễn Đăng Khoa giữ chức Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật tỉnh.

Việc sắp xếp lần này diễn ra ngay sau thành công của “Hạ Long Concert 2025 – Hào khí Di sản, Bừng sáng tương lai” tối 29/10, cho thấy bước đi chủ động của Quảng Ninh trong thực hiện khâu đột phá về phát triển nền văn hóa giàu bản sắc, gắn với công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm và kinh tế đô thị.

Với mô hình tinh gọn, quản trị hiện đại và mức độ tự chủ cao hơn, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Ninh kỳ vọng hoạt động hiệu quả hơn, khai thác tốt tài sản công và từng bước đưa tỉnh trở thành trung tâm văn hóa – du lịch lớn của cả nước.