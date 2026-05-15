Giáo dục

Trường THCS bị phát hiện thu sai, thất lạc hồ sơ suốt 2 năm

Tân Lộc

TPO - Từ phản ánh của Báo Tiền Phong, Thanh tra tỉnh Cà Mau vào cuộc và xác định, không chỉ thu, chi sai hàng trăm triệu đồng, Trường THCS Tạ Tài Lợi (xã Đông Hải, Cà Mau) còn để xảy ra tình trạng thất lạc hồ sơ giảng dạy 2 năm học.

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa ban hành kết luận thanh tra đột xuất Trường THCS Tạ Tài Lợi (xã Đông Hải) về hoạt động dạy thêm, học thêm, dạy học 2 buổi/ngày, công tác thu, chi và công khai tài chính. Việc thanh tra được thực hiện sau các bài viết phản ánh của báo Tiền Phong về một số sai phạm tại ngôi trường này.

Trường THCS Tạ Tài Lợi (xã Đông Hải, Cà Mau).

Kết luận thanh tra chỉ rõ, Ban Giám hiệu Trường THCS Tạ Tài Lợi đã buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát; chưa kịp thời xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cho công tác dạy học 2 buổi/ngày, dẫn đến việc thu, chi chưa đúng theo quy định.

Cụ thể, trường thu sai đối tượng được miễn tiền học 2 buổi/ngày của năm học 2023-2024, 2024-2025, với số tiền hơn 8,5 triệu đồng; thu vượt số tiền/số tiết dạy học với số tiền hơn 4,3 triệu đồng. Nhà trường chi trả tiền cho giáo viên tham gia dạy chưa đúng số tiền hơn 170 triệu đồng, chi tiền cho giáo viên thu không đúng.

Thanh tra tỉnh cũng xác định, Hiệu trưởng trường không thực hiện đối trừ số tiết dạy học 2 buổi/ngày với số tiết của giáo viên chưa dạy đủ định mức; Trường không lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định.

Đáng chú ý, công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu của trường bị đánh giá có nhiều vi phạm; làm mất hồ sơ giảng dạy 2 năm học do lỗi chủ quan, thiếu minh bạch trong quản lý giáo dục và quản lý tài chính. Điều này gây cản trở hoạt động thanh tra.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Đông Hải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý ông Nguyễn Việt Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Tạ Tài Lợi; kiểm điểm, xử lý đối với bà Trần Chúc Phương - kế toán nhà trường.

Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng quyết định thu hồi tổng số tiền hơn 230 triệu đồng tại Trường THCS Tạ Tài Lợi về ngân sách.

Trước đó, báo Tiền Phong đã có những tin, bài viết phản ánh liên quan một số dấu hiệu sai phạm của Trường THCS Tạ Tài Lợi trong việc dạy thêm, học thêm, dạy học 2 buổi/ngày. Từ phản ánh đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã vào cuộc thanh tra đột xuất công tác quản lý của trường này.

#Cà Mau #giáo dục #tài chính #thất lạc hồ sơ #trường học

