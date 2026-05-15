Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030

Ngày 15/5, tại Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030, đồng thời ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa địa phương và cơ sở giáo dục đại học vùng, hướng tới việc đưa tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Những năm qua, Đại học Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chương trình phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Giai đoạn 2021-2025, Đại học Thái Nguyên chủ trì 86/247 nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách hơn 100 tỷ đồng. Đến nay, 59 nhiệm vụ đã được nghiệm thu, nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào sản xuất và quản lý tại địa phương.

Không chỉ ở lĩnh vực khoa học công nghệ, hai bên cũng phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức và nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho các lĩnh vực trọng điểm. Đại học Thái Nguyên hiện đẩy mạnh đào tạo nhân lực trong các ngành công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phương.

Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên sẽ tăng cường phối hợp trên nhiều lĩnh vực, từ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo đến tư vấn chính sách. Mục tiêu là gắn hoạt động đào tạo và nghiên cứu của nhà trường với nhu cầu phát triển thực tiễn của tỉnh.

Trong đó, một số lĩnh vực được ưu tiên gồm chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, đô thị thông minh, quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

Thỏa thuận cũng đặt ra nội dung hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng, thúc đẩy kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và Nhà nước. Trung tâm sẽ là nơi hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa công nghệ, đồng thời đồng hành với doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ở lĩnh vực giáo dục, hai bên sẽ phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đào tạo giáo viên, phát triển các chương trình STEM/STEAM, hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp và thúc đẩy các mô hình liên thông đào tạo. Đại học Thái Nguyên cũng sẽ hỗ trợ tỉnh nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh, sinh viên, gắn với yêu cầu hội nhập và phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số.

Trong lĩnh vực y tế, hợp tác tập trung vào đào tạo, nâng chuẩn đội ngũ cán bộ y tế; phát triển khám chữa bệnh từ xa, bệnh viện thông minh; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hai bên cũng phối hợp nghiên cứu phát triển vùng trồng dược liệu, nhất là các loại dược liệu quý, đặc hữu, có giá trị kinh tế.

Một điểm đáng chú ý khác là tỉnh Thái Nguyên sẽ hỗ trợ Đại học Thái Nguyên trong quy hoạch và phát triển đô thị đại học thông minh. Định hướng là xây dựng không gian học tập, nghiên cứu, cư trú xanh, hiện đại, đồng thời phát triển các phòng thí nghiệm, khu nghiên cứu, thực hành, thực nghiệm phục vụ các ngành nghề trọng điểm.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết, sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Đại học Thái Nguyên đã trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Hiện nhà trường có gần 4.000 cán bộ, giảng viên, nhân viên; trong đó có hơn 200 giáo sư, phó giáo sư và trên 1.000 tiến sĩ. Quy mô đào tạo đạt gần 115.000 người học ở tất cả các trình độ.

Cũng tại chương trình, tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng. Trung tâm được tổ chức theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở tổ chức lại từ Trung tâm Khoa học và Giáo dục liên ngành.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực; thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Qua đó, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ cho tỉnh Thái Nguyên và khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.

Nhân dịp này, Đại học Thái Nguyên cũng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiêu biểu của các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc cùng các doanh nghiệp đối tác.