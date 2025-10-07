Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Xem xét chuyển cơ quan điều tra vụ trường cấp 2 ở Cà Mau lập quỹ 2,9 tỷ

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Qua xác minh nội dung tố cáo, tổ kiểm tra nhận thấy, việc trường THCS Hồ Thị Kỷ cho thuê căn tin, nhà xe chưa đúng quy định; số tiền cho thuê này cùng với tiền hoa hồng từ dịch vụ liên kết đưa vào quỹ để ngoài sổ sách kế toán khoảng 2,9 tỷ đồng cũng sai quy định...

UBND xã Định Thành (Cà Mau) vừa thông báo kết quả giải quyết tố cáo đối với ông Trần Quốc Dũng – Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Thị Kỷ.

Theo đó, xã xác định việc tố cáo đúng 1 phần với nội dung trường thu tiền cho thuê căn tin, nhà xe và các khoản thu khác không đúng quy định, bỏ ngoài sổ sách kế toán từ năm 2016 đến nay.

a15bcabd10039a5dc312.jpg
Trường THCS Hồ Thị Kỷ (xã Định Thành, tỉnh Cà Mau).

Cụ thể, Tổ kiểm tra, xác minh của xã Định Thành nhận thấy: Khi chưa được cấp có thẩm quyền cho chủ trương và phê duyệt đề án cho thuê tài sản công, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Thị Kỷ vẫn ký hợp đồng cho thuê căn tin, nhà xe, thời gian thuê từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2026. Việc cho thuê này không đúng quy định.

Ông Trần Quốc Dũng - Hiệu trưởng nhà trường ký hợp đồng cho thuê căn tin với vợ là bà Phan Thị Hồng Mai - giáo viên của trường đã vi phạm quy định Luật Phòng, chống tham nhũng.

Tổng các khoản tiền thu từ cho thuê căn tin, nhà xe, nhận hoa hồng từ dịch vụ tin nhắn Edu, đồng phục học sinh, bảo hiểm tai nạn từ tháng 1/2017 đến tháng 7/2025 của Trường THCS Hồ Thị Kỷ trên 2,9 tỷ đồng.

Số tiền này ông Dũng giao cho thủ quỹ quản lý tiền mặt và chi theo chỉ đạo, không đưa vào sổ sách kế toán của đơn vị, không báo cáo với Hội đồng trường là sai quy định, có dấu hiệu “lập quỹ không đúng quy định”.

Từ kết quả xác minh trên, tổ kiểm tra kiến nghị xem xét kỷ luật các cá nhân liên quan tại trường THCS Hồ Thị Kỷ, gồm: Ông Trần Quốc Dũng - Hiệu trưởng; ông Lâm Văn Thủ, Chủ tịch Công đoàn trường; bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Kế toán trường; bà Đỗ Mỹ Lẹ - Thủ quỹ trường.

Ngoài ra, tổ kiểm tra kiến nghị Chủ tịch UBND xã Định Thành xem xét chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra làm rõ việc lập quỹ từ các nguồn thu kể trên của Trường THCS Hồ Thị Kỷ.

Tân Lộc
#trường THCS Hồ Thị Kỷ #sai phạm tài chính #Cà Mau #điều tra sai phạm #quỹ trái quy định #cơ quan điều tra #thuế và tài chính

