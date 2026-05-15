Thông đường hơn 560 tỷ đồng tại Ninh Bình sau hơn một năm 'chia cắt'

TPO - Cơ quan chức năng vừa đưa đường ngang tại Km94+250 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (Hà Nội - TP HCM, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) vào khai thác, sử dụng; đồng thời đóng đường ngang cũ Km93+893, tổ chức lại giao thông, giúp các phương tiện lưu thông thông suốt trên tuyến tỉnh lộ 485B sau hơn 1 năm tuyến đường này bị “chia cắt”.

Trước đó, ngày 13/4, Tiền Phong đã phản ánh: “Tuyến đường hơn 560 tỷ đồng vẫn ‘chia cắt’ sau hơn một năm khánh thành”. Theo nội dung phản ánh, dù đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ hơn một năm trước, tuyến Tỉnh lộ 485B đến nay vẫn chưa thể thông tuyến đồng bộ do vướng mắc tại điểm giao cắt với tuyến đường sắt Bắc – Nam (Hà Nội – TP HCM). Việc điểm nghẽn này chưa được xử lý đã khiến hiệu quả khai thác của toàn tuyến đường bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho việc kết nối giao thông và lưu thông của người dân trong khu vực.

Tỉnh lộ 485B có tổng chiều dài hơn 15km

Dự án đầu tư xây dựng tuyến tỉnh lộ 485B có tổng mức đầu tư trên 560 tỷ đồng, do Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Tuyến đường có chiều dài hơn 15km, bề mặt nền đường rộng 11m, gồm 2 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h; điểm đầu từ khu vực phà Kinh Lũng (xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình); điểm cuối giao với QL.21B (phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình). Công trình khởi công từ năm 2019, hoàn thành vào tháng 11/2024.

Tuyến đường trăm tỷ này sau khi hoàn thành vẫn bị “đứt đoạn” do đường ngang mới tại Km94+250 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh (phường Trường Thi) chưa được đưa vào khai thác, khiến người dân phải đi vòng để có thể qua Quốc lộ 10 và nối tiếp tuyến.

Ghi nhận trước đó của Tiền Phong, tỉnh lộ 485B bị "đứt đoạn", người dân phải đi vòng do đường ngang đường sắt trên tuyến đường này vẫn bị đóng

Để đưa đường ngang mới tại Km94+250 vào khai thác, đường ngang hiện hữu tại Km93+893 (cách khoảng 300m) buộc phải đóng nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Tuy nhiên, do người dân tại các tổ dân phố Chợ Gạo, Trình Xuyên, Trình Xuyên Thượng (phường Trường Thi) kiến nghị giữ lại đường ngang tại Km93+893 nên Ban QLDA tạm thời chưa triển khai đóng đường ngang này. Sau đó, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đối thoại, tăng cường tuyên truyền, giải thích và tiếp thu ý kiến người dân để đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Sau hơn 1 năm bị "đứt đoạn", tỉnh lộ 485B hiện đã được lưu thông đồng bộ

Đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi thống nhất được phương án, Ban QLDA đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai đóng đường ngang cũ Km93+893 và đưa đường ngang Km94+250 vào khai thác, sử dụng để tổ chức lại giao thông, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đường bộ; đồng thời phát huy hiệu quả đầu tư tuyến tỉnh lộ 485B, kể từ ngày 13/5.

Các phương tiện lưu thông thông suốt qua đường ngang mới

Ghi nhận tại đường ngang KM94+ 250 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, rào chắn đã được mở, cho phép các phương tiện lưu thông trực tiếp từ tỉnh lộ 485B sang Quốc lộ 10 để nối tiếp tuyến và ngược lại.

Tại đây, có nhân viên túc trực vận hành gác chắn, có hệ thống đèn tín hiệu giao thông, giúp các phương tiện di chuyển an toàn qua đường sắt.

Lực lượng chức năng có mặt để điều tiết giao thông.

Trong quá trình triển khai, lực lượng công an có mặt để điều tiết giao thông, phân luồng phương tiện và hướng dẫn người dân lưu thông qua đường ngang mới Km94+250, nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc giao thông.

Cùng với việc mở đường ngang mới này, đường ngang đường cũ tại Km93+893 (cách đó khoảng 300m) cũng được đóng lại theo đúng quy định.

Các đơn vị thi công triển khai lắp đặt hàng rào tôn sóng, tháo dỡ cần chắn, hệ thống biển báo,..tại đường ngang cũ.

Theo đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình, trước khi tổ chức đóng đường ngang cũ và đưa đường ngang mới vào khai thác, UBND phường Trường Thi đã tổ chức đối thoại với các hộ dân có đơn kiến nghị để thống nhất phương án triển khai.

Tại buổi đối thoại, UBND phường Trường Thi cam kết sẽ triển khai xây dựng tuyến đường gom dân sinh đoạn Km93+575 đến Km93+893. Dự án đường gom dân sinh dự kiến khởi công trong quý 2 và hoàn thành trong quý 3/2026.

Đại diện các hộ dân có đơn kiến nghị đã thống nhất với phương án trên.

Việc hoàn thành đóng đường ngang cũ Km93+893 góp phần tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, giảm nguy cơ mất an toàn tại các điểm giao cắt và từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.