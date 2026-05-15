Bộ Nội vụ đôn đốc các bộ, địa phương sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 105 của Chính phủ.

Nghị quyết số 105 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 210 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Để cụ thể hóa các yêu cầu về tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ quản lý ngành, lĩnh vực tập trung thực hiện các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế theo phân công của Chính phủ.

Trong đó, cơ quan này lưu ý hoàn thiện quy định về tiêu chí, điều kiện hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (đặc biệt đối với lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế), bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn đầu mối.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp và thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập. (Ảnh minh họa)

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, sắp xếp và thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc văn phòng, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đối với địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị tiếp tục rà soát, sắp xếp và thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp tính chất đặc thù của ngành, lĩnh vực, đặc điểm của từng cấp, từng ngành tại địa phương.

Với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn hóa và Thể thao; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Tư pháp, UBND cấp tỉnh căn cứ định hướng quy định tối đa số lượng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở để quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Sở này theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời, bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ nhiệm vụ được giao về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị quyết số 105, hoàn thành trong Quý III năm 2026.