80% cuộc gọi đến tổng đài 115 không đúng mục đích

TPO - Đó là thông tin được TS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho hay trong hội thảo xin ý kiến đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030”, tổ chức tại Đà Nẵng ngày 15/5.

TS. Hà Anh Đức nhìn nhận, vai trò của cấp cứu ngoại viện (CCNV) rất quan trọng trong hệ thống y tế, đặc biệt là trong việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân ngay tại cộng đồng hoặc hiện trường tai nạn.

CCNV hiệu quả giúp cứu sống người bệnh trong “thời gian vàng”, duy trì chức năng sống trước khi vào bệnh viện. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và niềm tin cộng đồng về sự sẵn sàng của hệ thống y tế.

Hiện cả nước có 23 địa phương đã quy hoạch mạng lưới CCNV; 30 địa phương có giao đầu mối đơn vị chuyên trách cấp tỉnh về CCNV, trong đó 10 tỉnh, thành đã thành lập Trung tâm cấp cứu 115 độc lập.

Một trong những hạn chế của CCNV được nêu ra tại hội thảo là vấn đề tổ chức và điều phối. Hệ thống CCNV trên toàn quốc chưa có sự điều phối tổng thể. Hiện chưa có tỉnh, thành phố nào, kể cả những thành phố lớn thực hiện được quy hoạch mạng lưới cấp cứu ngoại viện đa tầng hoàn chỉnh và tổ chức mạng lưới cấp cứu ngoại viện đảm bảo độ bao phủ toàn bộ dân cư trên địa bàn.

Các cơ sở CCNV thiếu sự kết nối, phối hợp với các đơn vị có chức năng cứu hộ, cứu nạn ngoài ngành y tế.

“Hệ thống CCNV mới chỉ đáp ứng được dưới 10% nhu cầu cấp thiết (đột quỵ, tai nạn); chỉ khoảng 43% các trường hợp xuất xe cứu thương đón được người bệnh, các trường hợp không đón được thường do người nhà đã tự vận chuyển đến cơ sở y tế hoặc người bệnh không có nhu cầu cấp cứu nữa vào thời điểm xe cứu thương đến hiện trường”, TS. Hà Anh Đức chia sẻ thêm.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nêu thực tế, tổng đài 115 hiện chỉ có chức năng nhận cuộc gọi để điều phối xe cứu thương, thiếu các tính năng định vị cuộc gọi, ghi nhận và sàng lọc tự động dữ liệu, lưu trữ thông tin cũng như phân tích dữ liệu cuộc gọi để phục vụ đánh giá, dự báo nhu cầu cấp cứu theo vùng. Tổng đài thường xuyên quá tải do 80% cuộc gọi là không đúng mục đích. Ngoài ra, tỷ lệ các đơn vị có quy trình chuyên môn cho tổng đài viên còn hạn chế.

Theo ông, việc xây dựng và ban hành đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026 – 2030” hết sức cần thiết, nhằm thiết lập, hoàn thiện và thống nhất mô hình tổ chức, cơ chế điều phối, cơ chế tài chính và phương thức hoạt động của hệ thống CCNV trên toàn quốc. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, tất cả các tỉnh, thành kiện toàn mạng lưới CCNV trên địa bàn; 100% cấp cứu viên ngoại viện được cấp phép hành nghề theo quy định; đầu tư tối thiểu 1 xe cứu thương đạt chuẩn/100.000 dân; bảo đảm điều phối, xử lý trên 80% số cuộc gọi cấp cứu…