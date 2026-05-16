Đột nhập nhà dân cuỗm hơn 800 triệu đồng

TPO - Chỉ sau hơn 10 giờ truy xét nóng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân trộm số tài sản trị giá khoảng 834 triệu đồng. Đáng chú ý, nghi phạm dương tính với ma túy và từng có nhiều tiền án về cướp giật, trộm cắp tài sản.

Ngày 15/5, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa bắt giữ Nguyễn Quang Lực để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 14h ngày 14/5, chị N.T.H.T. (SN 1993, trú phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng) đến cơ quan công an trình báo việc nhà riêng bị kẻ gian đột nhập lấy đi số lượng lớn tài sản.

Theo trình báo, khoảng 6h cùng ngày, sau nhiều ngày đi vắng trở về nhà, chị phát hiện tủ quần áo trong phòng ngủ bị cạy phá. Kiểm tra tài sản, nạn nhân xác định bị mất 5 lượng vàng khâu 9999, 1 nhẫn vàng, 1 lắc tay vàng, 1 mặt dây chuyền vàng, 500 USD cùng 10 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 834 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Phòng CSHS đã phân công lực lượng phối hợp Công an phường Hòa Cường khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy xét nóng. Các trinh sát đồng thời rà soát hàng loạt đối tượng hình sự, trộm cắp chuyên nghiệp và các đối tượng có tiền án, tiền sự nổi trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 10 giờ truy xét, đến khoảng 0h30 ngày 15/5, lực lượng công an xác định Nguyễn Quang Lực là nghi phạm gây án và tiến hành bắt giữ.

Qua test nhanh, Lực dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, đối tượng này còn bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng ra quyết định truy tìm do liên quan vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, Lực khai do không còn tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Khuya 13/5, đối tượng lang thang qua nhiều phường trên địa bàn thành phố để tìm “con mồi”.

Đến khoảng 2h ngày 14/5, khi đi qua các kiệt, hẻm ở phường Hòa Cường, phát hiện nhà chị T. không có người trông coi, Lực đã đột nhập vào bên trong, lục soát tài sản rồi cạy phá tủ quần áo lấy toàn bộ số vàng và tiền mặt.

Sau khi gây án, khoảng 10h cùng ngày, đối tượng thuê xe đến phường Hội An bán một phần số vàng trộm được với giá 59 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tang vật lực lượng CSHS thu giữ gồm 8 nhẫn vàng, 2 dây chuyền vàng, 1 lắc tay vàng, 2 điện thoại di động cùng nhiều quần áo, balô và vật dụng đối tượng sử dụng trong quá trình gây án. Tổng giá trị tài sản thu hồi gần 600 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Quang Lực là đối tượng có nhiều tiền án về các tội “Cướp giật tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và hiện thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy của Công an phường Hòa Khánh.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quang Lực; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu các tài sản liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.