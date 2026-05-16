Khám xét cơ sở có dấu hiệu sản xuất thuốc diệt mối giả quy mô lớn ở Phú Thọ

Viết Hà

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa khám xét khẩn cấp một cơ sở có dấu hiệu sản xuất thuốc diệt mối giả quy mô lớn, thu giữ hàng trăm bao nguyên liệu cùng nhiều máy móc phục vụ sản xuất.

Công an phường Kỳ Sơn kiểm tra doanh nghiệp sản xuất thuốc diệt mối giả.

Ngày 16/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Thanh Bình (SN 1967, thường trú phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) tại Khu công nghiệp Bình Phú, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình khám xét tại phân xưởng số 5 thuộc Công ty TNHH MTV NARICO, lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở có dấu hiệu sản xuất thuốc diệt mối giả với quy mô lớn.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ hàng loạt máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất gồm 3 máy trộn, 3 tủ sấy, 1 máy sàng, 1 máy dán túi, 1 máy dán màng co cùng nhiều vật tư đóng gói như bao bì, nhãn mác, thùng carton.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ 180 bao nguyên liệu, mỗi bao nặng 25kg có nhãn ghi “Toxic 6”; 1 thùng gỗ chứa nguyên liệu chưa thành phẩm cùng 3 thùng nhựa màu xanh chứa chất bột màu trắng nghi là thành phẩm thuốc diệt mối.

Qua xác minh ban đầu, Nguyễn Thanh Bình thuê phân xưởng tại khu công nghiệp để tổ chức sản xuất thuốc diệt mối giả nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ.

Sau khi khám xét, tổ công tác đã tiến hành niêm phong toàn bộ kho hàng, thu giữ tang vật theo đúng quy định của pháp luật và bàn giao khu vực kho cho UBND phường Kỳ Sơn quản lý.

Hiện toàn bộ hồ sơ, tang vật liên quan hiện đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

