Bệnh viện Phổi Bình Thuận giải trình về vi phạm đấu thầu trong phòng chống dịch

TPO - Liên quan việc bị xác định có vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư về đấu thầu, Bệnh viện Phổi Bình Thuận đã có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng để giải trình nguyên nhân dẫn đến sai sót trong quá trình mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 15/5, ông Lê Hồng Vũ - Giám đốc Bệnh viện Phổi Bình Thuận, đã có văn bản giải trình căn cứ theo kết luận thanh tra số 03 ngày 9/2/2026 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng về việc chấp hành quy định pháp luật trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Phổi Bình Thuận cho biết: Theo biên bản làm việc ngày 7/5/2026 giữa Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng và đơn vị, bệnh viện bị xác định có hành vi vi phạm trong công tác đấu thầu do không đăng tải quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định đối với gói thầu mua sắm phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu cho khu vực cách ly điều trị COVID-19 năm 2021.

Giải trình về nguyên nhân, lãnh đạo Bệnh viện Phổi Bình Thuận nêu bối cảnh năm 2020-2021 dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, yêu cầu mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ điều trị mang tính cấp bách, phải triển khai gấp rút trong điều kiện áp lực lớn, nguồn cung hạn chế và biến động liên tục.

Đáng chú ý, thời điểm đó Bệnh viện Phổi Bình Thuận chưa có chứng thư số để tự đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nên phải phối hợp với Trung tâm Mua sắm tài sản công tỉnh Bình Thuận hỗ trợ. Tuy nhiên, do giãn cách xã hội, số lượng hồ sơ trong toàn tỉnh lớn, nhân lực dàn trải và thời gian gấp rút, quá trình đăng tải xảy ra 'những sự cố không mong muốn'.

Về mức độ ảnh hưởng, Bệnh viện Phổi Bình Thuận thừa nhận hành vi vi phạm là không thực hiện đầy đủ thủ tục đăng tải theo quy định, song cho rằng thực tế không gây thiệt hại tài chính, không có tham nhũng tiêu cực, không ảnh hưởng đến người bệnh và nhân dân. Bệnh viện khẳng định đây chỉ là thiếu sót về thủ tục trong điều kiện quá tải thời điểm dịch bùng phát.

Lãnh đạo Bệnh viện Phổi Bình Thuận cho biết: Đơn vị đã tổ chức họp kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan vào ngày 24/3/2026 và báo cáo Sở Y tế tại công văn số 246 ngày 25/3/2026. Bệnh viện bày tỏ lo ngại nếu tiếp tục bị xử phạt tiền sẽ tạo tâm lý hoang mang, bất ổn cho đội ngũ cán bộ y tế.

Từ đó, Bệnh viện Phổi Bình Thuận kiến nghị Sở Tài chính xem xét trình UBND tỉnh cho phép miễn xử phạt vi phạm hành chính, vì hành vi xảy ra trong “tình thế cấp thiết” theo quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời đơn vị này cũng viện dẫn các quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong bối cảnh phòng chống dịch để bảo vệ nội dung giải trình.