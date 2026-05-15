Con trai Đăng Khôi 14 tuổi cao hơn 1,7 m gây chú ý

TPO - Con trai cả của ca sĩ Đăng Khôi và Thủy Anh gây chú ý khi xuất hiện cùng gia đình trong các video ca nhạc cùng bố mẹ và các em. Ở tuổi 14, Đăng Khang cao 1,7 m, gương mặt điển trai, được khen chuẩn “soái ca tương lai”.

Đăng Khôi trở lại với MV về tình cha con, quy tụ nhiều ông bố nghệ sĩ

Sau thời gian tập trung cho kinh doanh và gia đình, ca sĩ Đăng Khôi trở lại đường đua âm nhạc với MV Khi con gọi là ba. Đây còn là món quà tinh thần anh dành cho ba con trai và những người cha ngoài đời thực.

MV mang màu sắc nhẹ nhàng, tập trung kể câu chuyện về tình phụ tử thông qua những thước phim đời thường của gia đình Đăng Khôi. Nam ca sĩ khéo léo lồng ghép các khoảnh khắc trưởng thành của con. Sản phẩm không sử dụng hiệu ứng cầu kỳ mà khai thác cảm xúc chân thật, gần gũi.

Đăng Khôi bên vợ và ba con trai.

Đăng Khôi cho biết tiếng gọi “ba” đầu tiên của con là khoảnh khắc khiến cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn. Với nam ca sĩ, đó là cột mốc mở ra hành trình mới với nhiều trách nhiệm nhưng cũng đầy hạnh phúc. Anh muốn lưu giữ những ký ức đẹp nhất của cha con mình thông qua âm nhạc.

MV còn gửi gắm thông điệp về giá trị gia đình trong xã hội hiện đại, nhắc các bậc cha mẹ dành nhiều thời gian đồng hành cùng con cái.

Điểm nhấn đặc biệt của sản phẩm là sự xuất hiện của các “Anh tài” như Neko Lê, Kiên Ứng và Phan Đinh Tùng. Họ là đồng nghiệp thân thiết khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.

Các "Anh tài" bên gia đình.

Sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Đăng Khôi hoạt động tích cực hơn trong âm nhạc lẫn mạng xã hội. Anh gần đây gây chú ý khi trình diễn ca khúc 50 năm về sau. Gia đình anh cũng nhận được nhiều thiện cảm khi tham gia chương trình Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân.

Đăng Khôi và Thủy Anh đã đồng hành hơn 20 năm, trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Hiện cặp sao có ba con trai gồm Đăng Khang, Đăng Anh và bé út Kai, tên thật Nguyễn Đăng Anh Tài, sinh cuối năm 2024.

Con trai cả Đăng Khang gây sốt

Trong những hình ảnh và clip gia đình, cậu cả Nguyễn Đăng Khang, tên thân mật Ken, là nhân vật nhận được nhiều sự chú ý nhất. Ở tuổi 14, con trai đầu lòng của Đăng Khôi hiện cao hơn 1,7 m, gương mặt sáng và phong thái chững chạc.

Nhiều khán giả nhận xét Đăng Khang giống bố thời trẻ như “đúc từ một khuôn”. Cậu bé có làn da trắng, răng khểnh duyên và đường nét gương mặt được dự đoán trở thành “soái ca” tương lai. Mỗi lần xuất hiện cùng bố mẹ trên mạng xã hội hay trong các chương trình truyền hình, Đăng Khang đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Theo chia sẻ từ Thủy Anh, Đăng Khang hiện theo học tại trường THCS Đinh Thiện Lý ở TPHCM. Cậu bé có tính cách hướng nội, sống tình cảm, chững chạc từ nhỏ và không có thiên hướng nghệ thuật như bố. Khi tham gia chương trình Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026, vợ chồng Đăng Khôi phải động viên con vì Ken ngại xuất hiện trước đám đông.

Không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình, Đăng Khang còn có thành tích học tập nổi bật. Cậu bé giỏi tiếng Anh, cờ vua, robotics, từng giành giải ở nhiều cuộc thi học thuật.





Đăng Khang được khán giả dành nhiều lời khen có ngoại hình điển trai, là bản sao của bố.

Trước những lời khen con trai cả Đăng Khang có ngoại hình chuẩn “thiếu gia”, được ví giống Vương Nhất Bác, Thủy Anh lên tiếng cho biết gia đình luôn dạy con sống giản dị, tự lập và biết trân trọng giá trị lao động.

Vợ Đăng Khôi chia sẻ Đăng Khang không được nuông chiều hay sống theo kiểu thiếu gia. Từ nhỏ, con học trường công như nhiều bạn bè đồng trang lứa, lên cấp 2 tự thi vào trường điểm của quận bằng năng lực bản thân.

"Con rất tiết kiệm, vì chưa kiếm ra tiền và thấy bố mẹ phải làm việc vất vả. Con trân trọng từng đồng tiền mà bố mẹ cho con. Tôi tâm lý nhưng cũng nghiêm khắc để con không nghĩ mình được sống trong môi trường có điều kiện và được bảo bọc quá nhiều", Thùy Anh nói.

Gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh vẫn thường xuyên chia sẻ các video hài hước, bắt trend trên mạng xã hội. Cả hai ưu tiên thời gian cho con cái, cùng chăm con, đồng hành trong các hoạt động thường ngày.