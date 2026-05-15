Lễ cưới hai diễn viên phim Việt giờ vàng

TPO - Diễn viên Anh Đào, Anh Tuấn, Minh Thu… hội ngộ trong hôn lễ của Việt Hoa và Trọng Trí ở Lào Cai

Diễn viên Việt Hoa và Vương Trọng Trí tổ chức lễ cưới tại quê nhà cô dâu ở Yên Bái (nay thuộc Lào Cai) hôm 10/5. Đám cưới có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết như Anh Đào, Anh Tuấn, Minh Thu, Tuyết Trinh… Không khí buổi lễ được trang trí bằng nhiều hoa tươi, lấy tông màu trắng làm chủ đạo.

Vợ chồng diễn viên Anh Đào cùng một số nghệ sĩ dự đám cưới Việt Hoa ở Lào Cai ngày 10/5.

Trong ngày trọng đại, Việt Hoa diện váy cưới trắng trễ vai với phần tùng xòe rộng, đính kết hoa nổi tinh tế. Trọng Trí lịch lãm trong vest tối màu. Những hình ảnh được bạn bè đăng tải thu hút chú ý. Nhiều khán giả gửi lời chúc phúc cho cặp đôi.

Việt Hoa và Trọng Trí đã tổ chức lễ ăn hỏi hôm 7/3. Việt Hoa và Vương Trọng Trí quen nhau từ thời học lớp Diễn viên Kịch - Điện ảnh khóa 34 tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Nữ diễn viên kể thời gian đầu cô sống hướng nội nên ít trò chuyện với Trọng Trí. Phải tới năm thứ ba, khi tham gia một bài thi diễn xuất, cả hai mới có dịp tiếp xúc nhiều hơn rồi dần nảy sinh tình cảm.

Sau 5 năm yêu nhau, cặp đôi đăng ký kết hôn năm 2021. Kế hoạch tổ chức đám cưới nhiều lần bị trì hoãn vì dịch COVID-19 và lịch trình công việc dày đặc.

Một số hình ảnh trong đám cưới Việt Hoa - Trọng Trí ở Lào Cai. Cặp đôi dự định tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào cuối tháng 5.

Theo Việt Hoa, việc cùng xuất phát điểm giúp họ hiểu và chia sẻ được áp lực nghề diễn. Trọng Trí thường đưa đón vợ đi quay, hỗ trợ công việc kinh doanh riêng của cô.

Gần đây, họ thường xuyên livestream giao lưu với khán giả và nhận nhiều thiện cảm bởi hình ảnh gần gũi. Việt Hoa từng chia sẻ sau đám cưới, cô muốn tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian để chăm lo gia đình và chuẩn bị kế hoạch sinh con. Nữ diễn viên cho biết cô có thể nghỉ đóng phim khoảng 2-3 năm để chăm lo tổ ấm riêng.

Việt Hoa sinh năm 1996, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc. Cô ghi dấu ấn qua các phim Cô gái nhà người ta, Những ngày không quên, Hương vị tình thân, Trở về giữa yêu thương, Độc đạo, Gió ngang khoảng trời xanh… Hiện nữ diễn viên công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Vương Trọng Trí tham gia nhiều dự án như Dưới bóng cây hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu, Trạm cứu hộ trái tim, Không giới hạn…