Lời cảnh báo với nghệ sĩ Việt

TPO - Trong một năm, liên tiếp những vụ chất "cấm" của Chi Dân, người mẫu An Tây và mới nhất là Miu Lê khiến khán giả bị sốc. Đó là lời cảnh báo cho giới nghệ sĩ về việc hãy buông bỏ tệ nạn hoặc đối diện nguy cơ mất tất cả.

"Bóng ma" chất cấm đang vây lấy showbiz Việt sau loạt vụ việc gây chấn động. Từ sự cố của Hữu Tín đến Chi Dân, NTK Nguyễn Công Trí, khiến khán giả bất ngờ. Cho đến vụ việc mới nhất của Miu Lê, khán giả thật sự bị sốc vì hình tượng của một ca sĩ trong trẻo, ít điều tiếng và có nhiều thành tích ở sự nghiệp âm nhạc đã sụp đổ.

Trong thời gian ngắn, liên tiếp nghệ sĩ "dính chàm" vì chất cấm. Đấy là chưa kể tới những tin đồn xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội khi một loạt nghệ sĩ để lộ biểu hiện nghi vấn, từ ánh mắt lạ cho tới cái nghiến răng, bĩu môi bất thường. Từ những điều đó, hình thành trong đầu khán giả một hoài nghi: "Có bao nhiêu nghệ sĩ trong sạch?".

Cú sốc lớn nhất

Với phần lớn nghệ sĩ "dính chàm" trước đó, việc xảy ra sự cố chỉ là sớm hay muộn. Miu Lê thì khác. Trước khi bị bắt, chủ nhân bản hit Vì mẹ anh bắt chia tay được đông đảo nghệ sĩ yêu mến. Miu Lê vừa được ủng hộ qua game show Em xinh say hi và gần đây xuất hiện trở lại trong một bộ phim.

Miu Lê là tên tuổi lớn nhưng ít khi xuất hiện. Tần suất phát hành sản phẩm âm nhạc của cô rất ít. Từ rất lâu nữ ca sĩ mới đóng phim trở lại. Thế nên hình ảnh Miu Lê bị bắt, với khuôn mặt thất thần gây bất ngờ. Ban đầu, một số khán giả còn đặt nghi vấn đây là ảnh cắt ghép từ AI.

Vụ việc của Chi Dân từ một năm trước đã là cú sốc rất lớn. Sự cố của Miu Lê còn gây sốc gấp nhiều lần.

Miu Lê trước khi bị bắt quả tang dùng ma túy.

Sau khi vụ việc nổ ra, dân mạng tìm lại những video Miu Lê xuất hiện gần đây. Hóa ra từ trước đó, cộng đồng mạng đã soi vào biểu hiện bất thường của Miu Lê, là cú "bĩu môi" mất kiểm soát. Đã có người bình luận về sự thất thường đó, nhưng không ai nghĩ tới việc Miu Lê dính vào chất cấm nên mọi thứ nhanh chóng trôi qua.

Ở thời đại bùng nổ của mạng xã hội, giới nghệ sĩ giờ bị soi xét đến từng chi tiết nhỏ nhất. Họ có thể lén lút dùng chất cấm trong bóng tối nhưng không giấu được biểu hiện bất thường khi bước ra ngoài tham gia sự kiện. Sau vụ việc của Miu Lê, khán giả tiếp tục đào xới một loạt video bất thường của các nghệ sĩ khác và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra để xác định có hay không dùng chất cấm.

Showbiz Việt chưa bao giờ hỗn loạn vì chất cấm như hiện tại. Và đó là lời cảnh báo cho mọi nghệ sĩ, dù nổi tiếng đến đâu cũng có thể đánh mất tất cả vì sa ngã.

Cảnh báo cho những nghệ sĩ lạm dụng cần sa

"Tại sao giới nghệ sĩ dính vào chất cấm nhiều như vậy", đây là câu hỏi được khán giả đặt ra nhiều trong 2 ngày gần đây. Sau sự cố của Miu Lê, họ đã mất niềm tin vào giới hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là những nghệ sĩ trẻ đang nổi tiếng và dẫn đầu xu hướng trên mạng xã hội.

Cái gọi là "cảm hứng nghệ thuật" đã và đang trở thành bóng ma ám ảnh nghệ sĩ. Sự cố ma túy của nghệ sĩ là những vụ việc nghiêm trọng. Ở phía sau là cần sa - một chất cấm được liệt kê vào danh mục ma túy tuyệt đối cấm sử dụng theo Nghị định 73/2018/NĐ-CP.

Sau An Tây, Chi Dân, showbiz lại rúng động với Miu Lê.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, những nhà sản xuất, DJ, rapper và thậm chí là các ca sĩ trẻ ở thế hệ sau này rất dễ dính vào chất cấm. Đầu tiên là cần sa, họ tìm tới chất ma túy này để kích thích não bộ, tăng hưng phấn, thuận lợi hơn trong việc làm nhạc (sáng tác, sản xuất âm nhạc, biểu diễn...). Chất kích thích ấy khiến nghệ sĩ bị nghiện, dẫn đến lạm dụng và khó bỏ.

Về lâu dài, mức độ phụ thuộc vào chất cấm có thể nghiêm trọng và tìm tới những "nguồn cảm hứng" mạnh hơn, đáng sợ hơn. Tình trạng nghiêm trọng cả nằm ở giới rapper, những người lấy cảm hứng từ các đồng nghiệp ở Mỹ, vốn là nơi cho phép sử dụng cần sa nếu đủ độ tuổi. Việt Nam thì khác, đây là chất ma túy bị cấm tuyệt đối.

Nghệ sĩ tìm đến chất cấm để tìm cảm giác lạ, sự bay bổng để làm nghề dễ dàng hơn. Để rồi, họ không dứt ra được, tình trạng lạm dụng chất cấm ngày càng nghiêm trọng và dẫn đến hệ lụy khó lường. Sau cùng, nghệ sĩ lâm cảnh "nghiện ngập", đánh mất chính mình và có thể tự tay phá hỏng sự nghiệp.

Khán giả đã đúng khi đặt ra câu hỏi: "Có bao nhiêu nghệ sĩ trong sạch". Tình trạng lạm dụng chất cấm của giới showbiz Việt đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết, từ những hạng mục chất cấm phổ biến nhất như cần sa, cho đến các loại ma túy nặng mà Miu Lê bị phát hiện sử dụng.

Rất nhiều nghệ sĩ đang bị đặt trong tầm ngắm, từ sự lên án của cộng đồng mạng. Vấn đề chỉ là họ bị phát hiện sử dụng chất cấm khi nào, ở đâu và mức độ nghiêm trọng ra sao. Từ Chi Dân đến Miu Lê là những bài học đắt giá cho những người nổi tiếng. Khi càng nổi tiếng, họ càng bị soi xét và nếu xảy ra sự cố, sự cố gắng của họ trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật sẽ đặt dấu chấm hết.