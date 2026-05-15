Hà Nội: Công an làm việc với nhóm người liên quan vụ xô xát ở phố Hoàng Cầu

TPO - Công an phường Đống Đa, Hà Nội, đã làm việc với những người liên quan đến vụ xô xát gây mất an ninh trật tự trên phố Hoàng Cầu, xảy ra vào tối 14/5.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Đống Đa (Hà Nội) đã làm rõ 6 người liên quan.

Cụ thể là N.H.M (SN 1982, trú ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội), P.V.D (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), N.T.T (SN 1984, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội), N.T.T (SN 1989, trú tại xã Phú Xuyên), V.H.L và N.G.H (cùng SN 2001, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Cơ quan Công an cũng đã làm việc với những người này để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 15/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm nam nữ liên tục chửi bới, lao vào đánh hội đồng 2 cô gái giữa đường khiến nhiều người bức xúc.

Cơ quan Công an làm việc với những người liên quan. Ảnh: LN.

Theo thông tin đăng tải, vào tối cùng ngày, 2 cô gái đi xuống thang máy tòa nhà thì nảy sinh mâu thuẫn với đối tượng nam thanh niên đi cùng thang máy...

Đoạn video ghi lại thể hiện, ngoài nam thanh niên nêu trên còn có 3 người khác đi cùng có hành vi đánh 2 cô gái.

Người dân cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 14/5, trên phố Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an phường Đống Đa đã rà soát, xác minh những người liên quan.