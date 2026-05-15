Giải trí

Con trai Elon Musk gây sốt ở Trung Quốc

Tú Oanh

TPO - Đoạn video ngắn ghi lại cảnh con trai của Elon Musk nắm tay người cha tỷ phú tại Đại lễ đường Nhân dân ở Trung Quốc gây sốt mạng xã hội, kéo theo doanh số bán hàng của một thương hiệu thủ công bản địa tăng vọt gấp 10 lần.

Ngày 15/5, City News Service đưa tin X Æ A-12 (tên thân mật là X), con trai của Elon Musk, trở thành chủ đề thảo luận nóng trên mạng xã hội khi cùng cha tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc.

Elon Musk dẫn theo con trai đến Đại lễ đường Nhân dân. Nguồn: AP

Trong video lan truyền trên mạng xã hội, X nắm tay cha chạy tung tăng trong sảnh Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 14/5. Cậu bé mặc áo ghi lê thêu và xách theo chiếc túi đầu hổ truyền thống của Trung Quốc. Kết hợp thêm biểu cảm vui vẻ và cử chỉ tinh nghịch, X tạo ra sự đối lập đáng kể với những người đàn ông trưởng thành mặc Âu phục nghiêm túc, cũng như bầu không khí chính trị trang trọng.

Khoảnh khắc này nhanh chóng gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. X nhận được nhiều lời khen cho vẻ ngoài đáng yêu. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng đánh giá cao việc Elon Musk cho con trai mặc trang phục Đông - Tây kết hợp.

Không chỉ X, cái áo và túi đầu hổ cũng được tìm kiếm nhiều. Theo Red Star News, chiếc ghi lê lụa kiểu Trung Quốc đến từ thương hiệu thiết kế riêng Sheicai Chu. Trên website thương hiệu, trang phục này có cả mẫu dành cho cha mẹ lẫn con cái, có giá 970 nhân dân tệ (134 USD). Hãng không bán sẵn, chỉ may theo yêu cầu, thường từ 15 đến 20 ngày làm việc để hoàn thiện.

Trong khi đó, chiếc túi là sản phẩm của thương hiệu thủ công bản địa Ya Xiaoqi Handcraft. Món phụ kiện lấy cảm hứng từ những chiếc mũ và giày hình đầu hổ truyền thống của vùng tây bắc Trung Quốc, thường dùng cho trẻ em, mang ý nghĩa may mắn, cát tường.

Túi do các nghệ nhân dân tộc thiểu số ở Quảng Tây khâu tay, có giá gốc là 398 nhân dân tệ (58,6 USD), đang được giảm giá còn 338 nhân dân tệ (50 USD).

Theo Shanghai Daily, trước khi nổi tiếng, Ya Xiaoqi Handcraft còn trong kho khoảng 100 chiếc túi. Thế nhưng, đến tối 14/5, số lượng đặt hàng tăng gấp 10 lần.

Áo và túi đầu hổ được tìm kiếm nhiều sau khi con trai Elon Musk mặc. Ảnh: Sina.

X Æ A-Xii sinh năm 2020, là con trai của tỷ phú Musk và nghệ sĩ người Canada Grimes. Dù có ít nhất 14 con, người đàn ông giàu nhất thế giới có vẻ như đặc biệt ưu ái X. Ông thường mang cậu bé đến những dịp quan trọng.

Tại bữa tiệc mừng ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ lần thứ 2, Elon Musk được thấy bế con trai chụp ảnh cùng đại gia đình nhà lãnh đạo xứ cờ hoa.

Ông chủ Tesla cũng từng đưa X đến bữa tiệc giao thừa 2025 của gia đình Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, Mỹ. Lúc đó, ông được thấy nhảy theo điệu nhạc với con trai trên vai.

Vào tháng 2/2025, X gây sốt khi cùng cha đến thăm Phòng Bầu dục, nơi làm việc của Tổng thống Mỹ trong Nhà Trắng. Tại đây, X có nhiều hành động và cử chỉ thoải mái bên bàn làm việc của ông Trump như ngoáy mũi, nằm lăn ra đất hay trèo lên vai cha…

Elon Musk mang theo con trai X trong bữa tiệc mừng chiến thắng bầu cử của ông Trump. Ảnh: IG.
Khoảnh khắc gây sốt của X tại Phòng Bầu dục. Ảnh: Getty Images.
