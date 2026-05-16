Tổng thống Mỹ Trump ra tuyên bố cứng rắn về đề xuất mới nhất của Iran

TPO - Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đề xuất mới nhất của Tehran chứa điều khoản "không thể chấp nhận được", trong khi Iran khẳng định không tin tưởng Washington và cảnh báo sẵn sàng quay lại xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu (15/5) cho biết, đề xuất mới nhất của Iran là "không thể chấp nhận được", đồng thời khẳng định Tehran đã thay đổi lập trường về chương trình hạt nhân.

"Câu đầu tiên là một câu không thể chấp nhận được, bởi vì họ đã hoàn toàn nhất trí không có vũ khí hạt nhân, và nếu họ có bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào, tôi không đọc phần còn lại", ông Trump nói đồng thời cho biết không hài lòng với "mức độ đảm bảo từ phía Iran".

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Iran đã đồng ý từ bỏ "bụi hạt nhân" của mình - ám chỉ uranium được làm giàu của Tehran, nhưng "sau đó họ lại lấy lại". Ông tin rằng cuối cùng Tehran sẽ phải chấp nhận các điều kiện của Washington.

Trước đó, ông Trump cũng tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran "sẽ được tiếp tục", cho thấy Nhà Trắng vẫn cân nhắc khả năng nối lại các cuộc tấn công trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm thứ Sáu cho biết, vấn đề làm giàu uranium hiện không nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc thảo luận hoặc đàm phán, nhưng sẽ được đề cập ở các giai đoạn sau.

"Iran không tin tưởng Mỹ"

Phát biểu tại New Delhi bên lề cuộc họp ngoại trưởng BRICS, ông Araghchi cho biết Iran vẫn duy trì lệnh ngừng bắn để tạo cơ hội cho tiến trình ngoại giao, song cũng sẵn sàng quay lại xung đột nếu cần thiết.

"Tehran không tin tưởng Mỹ và chỉ quan tâm đến việc đàm phán với Washington nếu nước này thực sự nghiêm túc... Tất cả tàu thuyền đều có thể đi qua eo biển Hormuz ngoại trừ những tàu của các nước đang có chiến tranh với Tehran", ông Araghchi nói đồng thời cho biết thêm rằng các tàu muốn đi qua nên phối hợp với lực lượng hải quân.

Theo Ngoại trưởng Araghchi, "những thông điệp mâu thuẫn" đã khiến Iran nghi ngờ về ý định thực sự của Mỹ trong các cuộc đàm phán, đồng thời nói thêm rằng tiến trình hòa giải của Pakistan không thất bại mà chỉ đang gặp "khó khăn". Ông Araghchi cho biết Iran đang cố gắng duy trì lệnh ngừng bắn để tạo cơ hội cho ngoại giao nhưng cũng sẵn sàng quay trở lại chiến tranh.

Iran đã phong toả eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu khí của thế giới, sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào nước này hồi cuối tháng 2.

Washington và Tehran đã tuyên bố ngừng bắn vào ngày 8/4 nhưng vẫn đang gặp khó khăn trong việc đạt được một thoả thuận hòa bình lâu dài. Các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian đã bị đình chỉ kể từ khi Iran và Mỹ bác bỏ các đề xuất mới nhất của nhau vào tuần trước.