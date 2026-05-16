Thế giới

Ngoại trưởng Vương Nghị: Hội đàm Trung - Mỹ đạt nhiều 'kết quả đáng kể'

Quỳnh Như

TPO - Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc và Mỹ đã đạt "những kết quả đáng kể", đồng thời cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào mùa thu năm nay theo lời mời của Tổng thống Trump.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào mùa thu theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, sau hội nghị thượng đỉnh được Bắc Kinh mô tả là "lịch sử và có ý nghĩa quan trọng".

"Đây là một cuộc gặp quan trọng, trong đó hai nguyên thủ quốc gia đã có cuộc trao đổi sâu rộng và đạt được những kết quả đáng kể", Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, đồng thời gọi đây là "một cuộc gặp lịch sử”.

Tổng thống Donald Trump nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau chuyến thăm Trung Nam Hải hôm 15/5.

Theo ông Vương Nghị, đàm phán thương mại đã đạt được "những kết quả cân bằng và tích cực, bao gồm việc tiếp tục thực hiện các thoả thuận đạt được trong những cuộc tham vấn trước đó". Trung Quốc và Mỹ đã giải quyết những lo ngại về việc tiếp cận thị trường nông sản và thúc đẩy mở rộng thương mại trong khuôn khổ giảm thuế quan có đi có lại. Hai nước cũng nhất trí thành lập một hội đồng thương mại và một hội đồng đầu tư nhằm tăng cường phối hợp kinh tế giữa hai bên.

Liên quan đến cuộc chiến ở Iran, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết: "Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Iran tiếp tục giải quyết những khác biệt và tranh chấp, bao gồm cả vấn đề hạt nhân, thông qua đàm phán, và ủng hộ việc mở lại eo biển Hormuz càng sớm càng tốt trên cơ sở duy trì lệnh ngừng bắn".

Về cuộc chiến tại Ukraine, Bắc Kinh muốn xung đột sớm kết thúc và sẵn sàng phối hợp với Mỹ nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị.

"Trung Quốc và Mỹ sẵn sàng tiếp tục duy trì liên lạc và đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giải quyết khủng hoảng bằng con đường chính trị", Ngoại trưởng Vương Nghị nói.

"Mỹ quan tâm những mối quan ngại của Trung Quốc"

Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Bắc Kinh cảm nhận rằng phía Mỹ hiểu rõ lập trường của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.

Theo ông, vấn đề Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung - Mỹ, ảnh hưởng đến toàn bộ tình hình.

"Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ tuân thủ nguyên tắc 'Một Trung Quốc' và ba tuyên bố chung Trung - Mỹ, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế của mình", ông Vương Nghị lưu ý.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu (15/5) cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận "rất chi tiết" về Đài Loan và việc Mỹ bán vũ khí cho hòn đảo này trong các cuộc gặp.

"Chúng tôi đã thảo luận rất chi tiết về vấn đề Đài Loan, toàn bộ chuyện bán vũ khí, và tôi sẽ đưa ra quyết định", ông Trump nói với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Không lực Một rời Trung Quốc.

#Trung Quốc #Mỹ #Hội đàm #Chủ tịch Tập Cận Bình #Tổng thống Trump #thương mại #đối ngoại #Đài Loan #mua bán vũ khí

