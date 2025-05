Đề xuất phạt tiền gấp đôi tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh

TPO - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự quy định theo hướng, nâng mức hình phạt tù, hình phạt tiền đối với một số tội danh để đảm bảo tính răn đe, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 20/5, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.

Trong lần sửa đổi này, dự thảo luật quy định theo hướng, nâng mức hình phạt tù, hình phạt tiền đối với một số tội danh để đảm bảo tính răn đe, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, công dân, phù hợp với các quy định pháp luật quốc tế.

Điển hình như tội phạm về môi trường, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh...

Cụ thể, tội gây ô nhiễm môi trường (Điều 235): Tăng mức hình phạt tù thành từ 2 - 3 năm tại khoản 1; tăng mức hình phạt khởi điểm thành từ 3 năm tại khoản 2; tăng mức hình phạt khởi điểm thành từ 5 năm tại khoản 3.

Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại (Điều 236): Tăng mức hình phạt tù thành từ 2 - 3 năm tại khoản 1; tăng mức hình phạt khởi điểm thành từ 3 năm tại khoản 2.

Đối với tội phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, an toàn thực phẩm, dự thảo nâng mức phạt tiền lên gấp 2 lần so với quy định hiện hành đối với: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 192), tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (Điều 193), tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194), tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (Điều 317)…

Đối với tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (Điều 317) sẽ tăng mức khởi điểm hình phạt tù tại khoản 1 từ 1 năm thành 2 năm.

Bổ sung tội sử dụng trái phép chất ma tuý

Về tội phạm ma túy, lần sửa đổi này dự kiến sẽ tăng mức khởi điểm hình phạt tù của tội tàng trữ trái phép chất ma túy từ 1 năm thành 3 năm; tăng mức khởi điểm hình phạt tù với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy từ 2 năm thành 3 năm.

Dự thảo cũng bổ sung quy định Ketamine, Fentanyl là loại ma túy cùng với khoản có quy định về Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 trong các điều luật của chương các tội phạm về ma túy.

Đặc biệt, dự thảo luật bổ sung tội sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ sở của việc này, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp là "có chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý".

Cùng với đó, Kết luận số 132 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36 cũng đặt ra nhiệm vụ "khẩn trương nghiên cứu áp dụng chính sách hình sự nghiêm khắc hơn để giảm cầu ma tuý, chặn đứng mối quan hệ cung, cầu ma tuý".

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định của 4 luật: Luật Đặc xá, Luật Thi hành án hình sự, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật CAND để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục và tổ chức thi hành án tử hình, đồng bộ với nội dung sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Hình sự, phục vụ yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.