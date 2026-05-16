Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đại biểu Quốc hội: Không để cán bộ cơ sở 'ngập' trong giấy tờ

Thành Nam (ghi)

TP - Khi đi tiếp xúc cử tri, nghe phản ánh của cán bộ cơ sở và người dân, tôi nhận thấy, khó khăn lớn nhất hiện nay là độ “lệch pha” giữa nhiệm vụ được giao và điều kiện bảo đảm thực thi. Cấp xã được giao nhiều việc hơn, trách nhiệm nặng hơn, nhưng con người, năng lực chuyên môn, hạ tầng số, cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ và cơ chế phối hợp liên thông chưa phải nơi nào cũng theo kịp.

Có nơi cán bộ rất tâm huyết nhưng quá tải; có nơi đã phân quyền nhưng nguồn lực lại chưa tương xứng; có nơi thẩm quyền rõ trên giấy tờ nhưng quy trình phối hợp với sở, ngành vẫn còn vướng.

145son1.jpg
ĐBQH Bùi Hoài Sơn, Đoàn Hà Nội Ảnh: QH

Vì vậy, tôi nghĩ giai đoạn tới phải tập trung vào ba việc: hoàn thiện thể chế để phân quyền thực chất; đầu tư mạnh cho năng lực đội ngũ cấp xã; và xây dựng hệ thống dữ liệu, chính quyền số liên thông để cán bộ cơ sở không bị “ngập” trong giấy tờ. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chỉ thật sự thành công khi người dân cảm thấy việc của mình được giải quyết nhanh hơn, minh bạch hơn, nhân văn hơn; và cán bộ cơ sở cảm thấy mình được trao quyền, được bảo vệ, được đãi ngộ xứng đáng để phụng sự nhân dân.

“Chúng ta cần giải quyết theo hướng đồng bộ. Trước hết, phải rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn cấp xã, không để một đầu mối quá nhỏ phải ôm quá nhiều việc vượt quá năng lực thực tế. Thứ hai, cần có cơ chế phân loại xã, phường theo quy mô dân số, diện tích, đặc thù đô thị - nông thôn - miền núi - hải đảo để bố trí số lượng phòng chuyên môn và cán bộ phù hợp. Chính phủ cũng đã có định hướng cho phép tăng số lượng phòng chuyên môn tại nơi đông dân, khối lượng công việc lớn, đây là một hướng đi đúng”. ĐBQH Bùi Hoài Sơn, Đoàn Hà Nội.

Về áp lực công việc, tôi rất chia sẻ với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hiện nay. Khi chúng ta nói cấp xã là nơi gần dân nhất, sát dân nhất, thì cũng phải thấy rằng đây chính là nơi chịu áp lực trực tiếp nhất. Báo chí cũng đã phản ánh thực tế có phòng cấp xã phải “gánh” việc của 6 - 7 sở, ngành, trong khi năng lực, tổ chức bộ máy và chế độ chính sách chưa tương xứng.

Nếu chỉ giao thêm việc mà không điều chỉnh phụ cấp, biên chế, đào tạo, công cụ làm việc và cơ chế bảo vệ cán bộ thì rất dễ dẫn đến quá tải, sai sót, tâm lý e ngại trách nhiệm, thậm chí làm giảm chất lượng phục vụ nhân dân. Cải cách bộ máy không thể thành công nếu người trực tiếp vận hành bộ máy bị bỏ lại phía sau.​

Thành Nam (ghi)
#Chính quyền địa phương và phân quyền #Nâng cao năng lực cán bộ cấp xã #Hệ thống dữ liệu và chính quyền số #Thách thức quá tải và chế độ đãi ngộ #Cải cách bộ máy hành chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe