Từ chiều tối nay, miền Bắc chuyển mưa dông

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo từ chiều tối và đêm nay (16/5), miền Bắc sẽ chuyển mưa rào và dông rải rác, ban ngày trời tiếp tục nắng nóng 34-36 độ. Miền Trung cũng có mưa dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có mưa to đến rất to.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay tiếp tục nắng nóng, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Vùng núi và trung du Bắc Bộ ngày ít mưa, trời nắng nhẹ, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 32-34 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng, chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Miền Bắc có mưa dông từ chiều tối nay (16/5).

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khánh Hòa đến Bình Thuận cũ trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Miền Đông Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; miền Tây có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Tây có nơi trên 34 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo lượng mưa hôm nay ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Tây Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Miền Bắc lượng mưa chiều tối và đêm nay từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.
Khu vực Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ, lượng mưa trong chiều tối nay từ 10-25mm, có nơi trên 50mm.

