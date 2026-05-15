TPHCM đặt mục tiêu vào top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới

TPO - TPHCM đặt mục tiêu trở thành đô thị nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới với quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn đạt khoảng 1.200 tỷ USD.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề cương Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Theo đó, đến năm 2050, TPHCM trở thành đô thị nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới, có bản sắc đặc trưng, là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; là đầu mối giao thương quốc tế, cửa ngõ kết nối ra biển của vùng và quốc gia. Thành phố giữ vai trò động lực tăng trưởng và đầu tàu phát triển của cả nước; là trung tâm lan tỏa phát triển qua các hành lang kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây.

Thành phố phát triển theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm, hạ tầng đồng bộ và hiện đại, quản trị thông minh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Người dân thành phố có thu nhập và chất lượng sống cao, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, được thụ hưởng môi trường sống an toàn, nhân văn và giàu bản sắc.

Dự kiến đến năm 2050, dân số TPHCM khoảng 20-22 triệu người (bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng); tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt tối thiểu 10%/năm trong giai đoạn 2025-2050. Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt khoảng 1.200 tỷ USD (trong điều kiện kinh tế quốc tế và trong nước thuận lợi nhất).

Về quy mô đất đai phát triển đô thị, dự kiến đến năm 2050, đất xây dựng đô thị khoảng 290.000-320.000 ha.

Một trong những điểm đáng chú ý của đề cương là định hướng tái cấu trúc không gian đô thị theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm với tư duy "ba vùng - ba hành lang".

Trong đó, khu vực TP.HCM cũ tập trung phát triển tài chính quốc tế, dịch vụ và công nghệ cao; khu vực Bình Dương cũ giữ vai trò trung tâm công nghiệp công nghệ cao; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ phát triển kinh tế biển, logistics, năng lượng sạch và du lịch biển.

Ba hành lang chiến lược gồm hành lang Bắc - Nam dọc sông Sài Gòn hướng ra biển; hành lang phía Đông kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu với Cần Giờ; và hành lang Đông - Tây kết nối Đồng Nai - Tây Ninh thông qua quốc lộ 1A và đường Xuyên Á.

Đề cương xác định việc hình thành các hành lang kinh tế mới sẽ là động lực phát triển chủ đạo trong nhiều thập niên tới. Trong đó, hành lang ven biển phía Nam được xem là trục phát triển đặc biệt quan trọng khi kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long, TP.HCM và Đông Nam Bộ thông qua hệ thống Vành đai 3, Vành đai 4 và cụm cảng Cần Giờ - Cái Mép - Thị Vải.

Theo định hướng, hành lang này sẽ là động lực mạnh mẽ cho kinh tế biển, hình thành đô thị động lực, đô thị logistics, đô thị du lịch, đô thị sân bay, FTZ và phát triển các khu đô thị sinh thái ven biển, trải dài từ Cần Giờ đến Hồ Tràm…