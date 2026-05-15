Hà Nội sẽ di dời các bến xe khách trong Vành đai 3

TPO - Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô vừa được công bố, Hà Nội từng bước di dời các bến xe trong khu vực Vành đai 3, đồng thời phát triển sân bay thứ hai và hệ thống giao thông đa tầng liên vùng.

Trong quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được công bố, Hà Nội đặt mục tiêu tái cấu trúc mạng lưới giao thông theo hướng hiện đại, liên kết vùng và đồng bộ nhiều loại hình vận tải.

Thành phố định hướng phát triển các đầu mối trung chuyển quy mô lớn, mở rộng không gian giao thông và tăng khả năng kết nối với các địa phương lân cận trong dài hạn.

4 bến xe trong khu vực đường Vành đai 3 sẽ được di dời theo quy hoạch mới.

Điểm đáng chú ý là Hà Nội lần đầu đưa vào định hướng ưu tiên giải pháp hầm vượt sông đa tầng, kết hợp cả đường bộ và đường sắt nhằm tiết kiệm quỹ đất giải phóng mặt bằng và bảo vệ cảnh quan đô thị.

Ngoài các cây cầu đang được thúc đẩy đầu tư như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Mễ Sở, Hồng Hà..., quy hoạch cũng đề cập việc cải tạo mở rộng cầu Chương Dương, tăng kết nối qua sông Đuống, sông Đà và các khu vực vùng sâu, vùng xa. Thành phố đồng thời nghiên cứu bổ sung các tuyến cầu, hầm kết nối với 5 tỉnh giáp ranh.

Ở khu vực nội đô, Hà Nội sẽ phát triển mô hình giao thông đa tầng gồm đường mặt đất, đường trên cao và hầm chui cơ giới tại các nút giao lớn để tối ưu năng lực lưu thông tại những nơi khó mở rộng mặt bằng.

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ hoàn thiện mạng lưới vành đai 4, 4,5 và 5, mở rộng các trục hướng tâm như Đại lộ Thăng Long, Tây Thăng Long, Quốc lộ 1A, 6, 32, 21 và trục Hà Đông - Xuân Mai. Thành phố cũng dự kiến xây dựng 9 trục động lực quy mô tối thiểu 6 làn xe chính. Trong đó, Quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến cầu Giẽ được nghiên cứu mở rộng mặt cắt lên 90 m.

Theo định hướng mới, Hà Nội cũng lên kế hoạch chuyển đổi công năng, từng bước di dời các bến xe trong khu vực Vành đai 3, gồm Gia Lâm, Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm. Thành phố sẽ bố trí quỹ đất hợp lý (bao gồm cả các không gian ngầm) để xây dựng các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe phù hợp nhu cầu từng khu vực, gắn với hệ thống công trình dịch vụ, giao thông công cộng, công viên cây xanh, vành đai.

Về hàng không, quy hoạch xác định nâng công suất Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lên khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm và mở rộng thêm khoảng 1.500 ha về phía Nam. Đáng chú ý, Hà Nội dự kiến xây dựng sân bay thứ 2 của Vùng Thủ đô tại khu vực phía Nam, thuộc địa bàn Ứng Hòa - Chuyên Mỹ, quy mô khoảng 1.500 ha với công suất dự kiến 30-50 triệu khách mỗi năm. Sân bay này được định hướng phát triển theo mô hình “đô thị sân bay”, tích hợp hàng không, đường sắt đô thị, xe khách liên tỉnh và logistics.

Ngoài ra, thành phố nghiên cứu bổ sung chức năng lưỡng dụng cho các sân bay quân sự Gia Lâm và Hòa Lạc. Lần đầu quy hoạch tổng thể Thủ đô đề cập việc thiết lập các điểm cất, hạ cánh cho phương tiện công nghệ mới như drone, taxi bay tại Hòa Lạc, Sóc Sơn, các tòa nhà cao tầng và khu vực bến bãi phù hợp để phục vụ dịch vụ vận chuyển công nghệ.