Thái Nguyên chuyển 307 cơ sở nhà đất dôi dư về cấp xã

Thanh Hiếu

TPO - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 307 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được chuyển giao về UBND các xã, phường quản lý. Đến nay, 72/72 xã, phường có tài sản chuyển giao đã hoàn thành xây dựng phương án quản lý, xử lý tài sản công dôi dư.

Chiều 1/5, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương để nghe báo cáo phương án đấu giá, cho thuê các cơ sở nhà, đất đã chuyển giao về UBND các xã, phường quản lý.

Theo báo cáo, sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 307 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được chuyển giao về UBND các xã, phường quản lý.

Đến nay, 72/72 xã, phường có tài sản chuyển giao đã hoàn thành xây dựng phương án quản lý, xử lý tài sản công dôi dư.

6611d101-7cc9-4b90-9265-d0ccfcf85ec4.jpg
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 307 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được chuyển giao về UBND các xã, phường quản lý.

Trong đó, 14 cơ sở sẽ giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà để khai thác; giao đất, cho thuê đất (37 cơ sở); phá dỡ và quản lý theo quy định pháp luật đất đai (16 cơ sở)...

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Duy Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương ưu tiên chuyển đổi công năng các cơ sở phù hợp để phục vụ cộng đồng như thư viện, khu sinh hoạt văn hóa, sân thể thao, chăm sóc sức khỏe cộng đồng…

Đối với các cơ sở thực hiện cho thuê, các xã, phường nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, trình phương án giá thuê lên cấp trên để phê duyệt.

Ông Nguyễn Duy Linh cũng yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, cập nhật phương án xử lý tài sản sau cuộc họp. Quá trình triển khai gặp khó khăn, vướng mắc cần tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo tháo gỡ.

Trước đó, ngày 14/5, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Đối tượng thanh tra gồm các sở, ngành, UBND xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1/3/2025 đến ngày 30/4/. Thời hạn thanh tra là 25 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Việc triển khai thanh tra nhằm đánh giá thực trạng về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, qua đó kiến nghị giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến thực chất trong việc đưa cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác, sử dụng hiệu quả, chống lãng phí.

#Tài sản công dôi dư #Thái Nguyên #Nhà đất #Thanh tra

