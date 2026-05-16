Phát động chiến dịch vì an toàn trẻ em Việt Nam

Ngày 15/5, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ vừa phát động chiến dịch “Vì an toàn trẻ em Việt Nam”. Theo đó, chiến dịch nhằm kêu gọi cộng đồng chủ động lên tiếng, phát hiện sớm và hành động để bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên môi trường sống lẫn không gian mạng.

Chiến dịch được phát động trong bối cảnh nhiều vụ bạo hành, xâm hại trẻ em liên tiếp xảy ra thời gian gần đây,

Vụ việc cháu bé 2 tuổi tại TPHCM bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành gây bức xúc dư luận hồi đầu tháng 5/2026.

Lên tiếng trước bạo lực trẻ em

Theo ban tổ chức, chỉ trong chưa đầy 5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận ít nhất 30 vụ bạo lực liên quan trẻ em được báo chí phản ánh, gồm bạo lực gia đình, bạo lực học đường và bạo lực mạng. Trong khi đó, nghiên cứu của UNICEF cho thấy có tới 72,4% trẻ em từ 1-14 tuổi tại Việt Nam từng bị bạo hành thể chất hoặc tinh thần dưới nhiều hình thức khác nhau.

Với thông điệp “Thấy dấu hiệu. Đừng im lặng. Gọi 111”, chiến dịch hướng đến thay đổi nhận thức và hành vi xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em, khuyến khích cộng đồng nhận diện sớm các dấu hiệu trẻ bị tổn thương, biết cách báo tin và can thiệp đúng cách.

Ông Từ Lương - Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ cho biết, chiến dịch sẽ được triển khai đa nền tảng từ truyền hình, mạng xã hội đến trường học, bệnh viện và khu dân cư trên cả nước. Mục tiêu không chỉ dừng ở nâng cao nhận thức mà còn thúc đẩy việc bảo vệ trẻ em trở thành “phản xạ của cộng đồng” trước các dấu hiệu bất thường liên quan trẻ nhỏ.

Thượng tá Nguyễn Bá Sơn - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cũng cho rằng, trẻ em và thanh thiếu niên đang là nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng. Theo thống kê, giai đoạn 2021-2025, lực lượng chức năng đã tiếp nhận và xử lý hơn 10.000 vụ xâm hại trẻ em, trong đó hơn 1.800 vụ liên quan đến môi trường mạng.

Dẫn lại nhiều vụ việc hình ảnh xâm hại trẻ em Việt Nam bị phát tán trên mạng hay trường hợp thiếu niên có ý định tự tử sau khi trở thành nạn nhân trên không gian số, Thượng tá Sơn cho rằng, đây là lời cảnh báo nghiêm khắc về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trong thời đại số hiện nay.

​ Tổn thương âm thầm

Chia sẻ tại chương trình, Chuyên gia tâm lý, TS.Lê Thị Linh Trang - Học viện Cán bộ TPHCM cho rằng nguyên nhân sâu xa của bạo lực trẻ em không chỉ xuất phát từ áp lực cuộc sống mà còn liên quan đến vấn đề đạo đức và nhân cách con người. Theo bà, mọi hành vi sử dụng bạo lực với trẻ em, kể cả từ cha mẹ ruột, đều là hành vi “vô nhân tính”.

Các chuyên gia trao đổi tại chương trình.

TS.Linh Trang ví mỗi hành động bạo lực như “một hòn sỏi ném xuống mặt hồ”, có thể tạo ra những tổn thương kéo dài trong tâm lý trẻ nhỏ. Theo bà, trẻ em là nhóm yếu thế nên dễ trở thành nơi trút giận của người lớn, trong khi nhiều hành vi bạo hành trong gia đình lại bị xem nhẹ hoặc bỏ qua.

Bên cạnh việc lên án bạo lực, TS.Linh Trang cho rằng cần có thêm các nghiên cứu, dữ liệu đầy đủ để xây dựng chính sách bảo vệ trẻ em hiệu quả hơn, đồng thời mỗi cá nhân cần thay đổi nhận thức bằng những hành động nhỏ trong giáo dục và ứng xử hằng ngày.

Ông Nguyễn Tăng Minh - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố hiện triển khai mô hình “một cửa” hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo hành. Sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị chức năng sẽ phối hợp đưa trẻ đến cơ sở y tế điều trị, chăm sóc tạm thời và hỗ trợ tâm lý trước khi bố trí nơi bảo trợ phù hợp.

Theo ông Minh, các hình thức bạo hành trẻ em hiện nay không chỉ là bạo lực thể chất mà còn bao gồm tổn thương tinh thần. “Chỉ một lời nói nặng nề, chì chiết cũng có thể gây tổn thương tâm lý cho trẻ”, ông nói và cho rằng cần tăng cường giáo dục tiền hôn nhân, trang bị kiến thức nuôi dạy con cho các gia đình trẻ.