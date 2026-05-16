Khởi tố 12 học sinh lao vào quán cà phê tấn công 1 người tử vong

TPO - Nhóm thanh thiếu niên ở Cà Mau tụ tập, mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, sau đó lao vào quán cà phê tấn công đối thủ khiến một người tử vong tại chỗ. Công an đã bắt giữ 15 đối tượng liên quan, trong đó có 12 học sinh.

Liên quan vụ nhóm người mang theo hung khí lao vào quán cà phê tấn công làm một thanh niên 17 tuổi tử vong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố, bắt giam 15 bị can liên quan để điều tra.

Nhóm thanh niên lao vào quán cà phê tấn công làm một người tử vong.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa N.N.D (16 tuổi, ở xã Tân Lộc, Cà Mau) và nạn nhân là L.H.M (17 tuổi, ở xã Thới Bình, Cà Mau). Để giải quyết mâu thuẫn, chiều 8/5, khi biết tin M. đang trong quán cà phê ở xã Tân Lộc, D. rủ thêm nhiều bạn kéo đến quán cà phê tìm gặp M.



Sau đó, nhóm của B.L.Q.A (17 tuổi, ở phường An Xuyên, Cà Mau) gặp D. và có nhiều lời lẽ mang tính kích động, thách thức để lôi kéo cả nhóm tham gia giải quyết mâu thuẫn với M. bằng bạo lực.

Sau đó, một người trong nhóm Q.A đi mua hung khí, rồi cả nhóm này lên xe máy đến quán cà phê. Đến nơi, cả nhóm D. và Q.A cầm hung khí lao vào tấn công L.H.M khiến nạn nhân tử vong tại quán.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, truy xét những người liên quan. Chỉ sau khoảng 1 giờ đồng hồ, công an đã xác định và lần lượt bắt giữ 15 đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.



Theo cơ quan chức năng, trong 15 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có 12 học sinh.