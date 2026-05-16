Pháp luật

Vụ người phụ nữ bị đánh trong tiệm cắt tóc: Tạm giữ hình sự 2 anh em

Thanh Hà

TPO - Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 anh em trong vụ người phụ nữ bị đánh dã man tại tiệm làm tóc trên địa bàn xã Phượng Dực, gây bức xúc dư luận.

Hình ảnh hai người đàn ông đánh phụ nữ trong tiệm làm tóc.

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 anh em Trần Trung Kiên (SN 1997) và Trần Văn Cường (SN 2001, cùng trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Clip ghi lại sự việc.

Như báo Tiền Phong đưa tin, vào ngày 13/5, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một phụ nữ cùng con nhỏ đang ở trong quán cắt tóc thì bị hai đối tượng xông vào hành hung.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phượng Dực đã khẩn trương xác minh, làm rõ người bị hành hung là chủ một quán cắt tóc, gội đầu tại thôn Phú Túc, xã Phượng Dực.

hai-doi-tuong-4863.jpg
Hai đối tượng Kiên, Cường. Ảnh: CAHN

Quá trình xác minh, Công an xã xác định: Do nghi ngờ chủ quán cắt tóc có quan hệ bất minh với bố mình nên khoảng 10h10 ngày 8/5, Kiên cùng Cường đến quán cắt tóc để đánh "rằn mặt" nạn nhân.

Theo cơ quan Công an, sự việc trên đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện Công an xã Phượng Dực đang củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

