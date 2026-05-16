Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 45 tỷ đồng

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Trước đó, tháng 12/2025, qua công tác nắm tình hình bảo đảm an ninh lĩnh vực lao động, việc làm trên địa bàn, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH STB Group có dấu hiệu nghi vấn mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Để làm rõ sai phạm, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác lập chuyên án do Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh.

Kết quả điều tra xác định, tháng 10/2023, Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn cùng thành lập Công ty TNHH STB Group, đăng ký nhiều ngành nghề hoạt động; trong đó, cung ứng và quản lý nguồn lao động là ngành nghề kinh doanh chính.

Công an làm việc với các đối tượng liên quan vụ án.

Do không đủ điều kiện để được cấp giấy phép cho thuê lại lao động theo quy định, Sơn và Thịnh đã thuê bà Đào Thị Thủy đứng tên giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty để hoàn thiện thủ tục cấp phép; sau đó làm giấy ủy quyền để trực tiếp điều hành hoạt động doanh nghiệp.

Theo điều tra, từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2026, ngoài việc ký hợp đồng và xuất hóa đơn cho hoạt động cung ứng lao động thực tế, các đối tượng còn hợp thức hóa hợp đồng cung ứng lao động, xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đối tượng trung gian nhằm thu lợi bất chính. Chi phí xuất hóa đơn dao động từ 2% đến 5% giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên hóa đơn.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã mua bán trái phép 73 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 45,8 tỷ đồng. Riêng Hoàng Tiến Sơn và Trịnh Văn Thịnh hưởng lợi khoảng 840 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.