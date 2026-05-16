Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 45 tỷ đồng

Nguyễn Thắng

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Trước đó, tháng 12/2025, qua công tác nắm tình hình bảo đảm an ninh lĩnh vực lao động, việc làm trên địa bàn, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH STB Group có dấu hiệu nghi vấn mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Để làm rõ sai phạm, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác lập chuyên án do Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh.

Kết quả điều tra xác định, tháng 10/2023, Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn cùng thành lập Công ty TNHH STB Group, đăng ký nhiều ngành nghề hoạt động; trong đó, cung ứng và quản lý nguồn lao động là ngành nghề kinh doanh chính.

khoi-to.jpg
Công an làm việc với các đối tượng liên quan vụ án.

Do không đủ điều kiện để được cấp giấy phép cho thuê lại lao động theo quy định, Sơn và Thịnh đã thuê bà Đào Thị Thủy đứng tên giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty để hoàn thiện thủ tục cấp phép; sau đó làm giấy ủy quyền để trực tiếp điều hành hoạt động doanh nghiệp.

Theo điều tra, từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2026, ngoài việc ký hợp đồng và xuất hóa đơn cho hoạt động cung ứng lao động thực tế, các đối tượng còn hợp thức hóa hợp đồng cung ứng lao động, xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đối tượng trung gian nhằm thu lợi bất chính. Chi phí xuất hóa đơn dao động từ 2% đến 5% giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên hóa đơn.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã mua bán trái phép 73 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 45,8 tỷ đồng. Riêng Hoàng Tiến Sơn và Trịnh Văn Thịnh hưởng lợi khoảng 840 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thắng
#Mua bán trái phép hóa đơn #Chống buôn lậu thuế #Bắc Ninh điều tra tài chính #Hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp #Đấu tranh tội phạm kinh tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe