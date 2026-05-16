Lừa bán ô tô cũ giá rẻ trên mạng, chiếm đoạt tiền đặt cọc

TPO - Nguyễn Văn Chung (30 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên) sử dụng mạng xã hội đăng tin bán ô tô cũ giá rẻ để dụ người mua chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.

Ngày 16/5, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung (SN 1996, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện từ tháng 3/2025 đến tháng 4/2026, Chung sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Chung” và Zalo “Nguyễn Chung Tn” đăng tải hình ảnh, thông tin bán ô tô cũ giá rẻ hơn thị trường để thu hút người mua.

Bị can Nguyễn Văn Chung và nội dung tin nhắn chuyển tiền của bị hại.

Khi có khách liên hệ, đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để “giữ xe”, đồng thời viện lý do có nhiều người đang hỏi mua nhằm thúc ép nạn nhân nhanh chóng chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền cọc, Chung tiếp tục yêu cầu chuyển thêm các khoản phí như vận chuyển, làm giấy tờ… để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Chung đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những người bị hại liên quan đến vụ án liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, qua Điều tra viên Ma Mạnh Tùng, số điện thoại 0388.218.282 để được giải quyết theo quy định.