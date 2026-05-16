Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên Quốc lộ 70

TPO - Một xe đầu kéo chở cát bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên Quốc lộ 70.

Video hiện trường vụ cháy xe đầu kéo sáng 16/5.

Sáng 16/5, theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 5 - Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai - khoảng 6h05 sáng cùng ngày tại Km42+700 QL70 thuộc địa phận thôn Khe Gầy, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ cháy xe đầu kéo chở cát.

Thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo BKS 21H-018.xx kéo theo rơ mooc 21RM-000.xx, do anh Trần Văn Hùng (SN 1982, ở thôn Tân Minh, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) điều khiển, di chuyển hướng xã Bảo Ái - xã Yên Bình.

Vụ cháy khiến cabin xe đầu kéo bị hư hỏng hoàn toàn.

Khi đi đến vị trí trên thì xảy ra cháy cabin xe. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường tiến hành phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy tiến hành khống chế đám cháy.

Đến khoảng 6h30, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông. Xe đầu kéo bị hư hỏng nặng cabin.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.