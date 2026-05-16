Bắt tài xế xe Jeep chạy ngược chiều, truy đuổi đe doạ xe ôm gây náo loạn

Huỳnh Thủy

TPO - Sau khi lái xe Jeep chạy ngược chiều, truy đuổi và đe dọa một tài xế xe ôm giữa đường phố ở Đắk Lắk, Hồ Quang Lộc bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.

Sáng 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Quang Lộc (52 tuổi, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Hồ Quang Lộc (giữa) bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h30 ngày 26/4, ông Lộc lái ô tô Jeep từ đường Nguyễn Thị Định về nhà tại số 449 Phan Bội Châu, phường Thành Nhất. Khi đến gần nhà, Lộc thấy ông K. (63 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột), hành nghề xe ôm, dựng xe máy trên vỉa hè bên hông nhà mình nên dừng xe, liên tục bấm còi, lớn tiếng chất vấn.

Thấy ông K. không đáp lại mà điều khiển xe máy rời đi, ông Lộc lái ô tô đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, người này còn điều khiển xe chạy ngược chiều một đoạn dài trên đường 10/3, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi thấy ông K. dừng xe trước khu vực siêu thị GO!, Lộc tiếp tục đuổi tới, xảy ra cự cãi rồi rút chìa khóa xe máy của nạn nhân.

Sau đó, Lộc lái ô tô chạy một vòng quanh khu vực ngã tư trước siêu thị rồi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Lộc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.

Liên quan đến vụ việc, chia sẻ với Tiền Phong trước đó, ông L.V.K. cho biết giữa ông và Hồ Quang Lộc không có mâu thuẫn. Nhưng ngày 10/3/2026, ông K. tham gia phiên tòa với tư cách người làm chứng trong vụ án “Cố ý gây thương tích” có liên quan đến ông Lộc. Theo ông K., từ sau thời điểm đó, ông Lộc nhiều lần kiếm cớ gây sự, thậm chí mang theo hung khí để đe dọa. “Tôi đã bị hù dọa khoảng 5 lần”, ông K. nói.

