Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ chìm ghe khiến cả nhà gặp nạn ở Cà Mau: Tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi

Tân Lộc

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi trong vụ chìm ghe chở vật liệu xây dựng trên sông lúc rạng sáng khiến cả nhà gặp nạn, cách hiện trường khoảng 3km.

Chiều 16/5, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi trong vụ chìm ghe chở vật liệu xây dựng trên tuyến sông Lương Thế Trân (xã Lương Thế Trân). Vị trí tìm thấy bé gái cách hiện trường khoảng 3km.

Sau khi trục vớt thi thể bé gái lên bờ, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao cho gia đình đưa cháu về lo hậu sự theo phong tục địa phương.

1000028711.jpg
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi trong vụ chìm ghe.

Tới nay, chị D.T.B.T (34 tuổi, ngụ xã An Phú, tỉnh An Giang) là người duy nhất trong gia đình sống sót sau tai nạn. Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, chị T. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do ngạt nước, đến nay chị T. đã qua cơn nguy kịch, đang thở máy.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, tối 15/5, rạng sáng 16/5, chiếc ghe chở vật liệu xây dựng đang neo đậu chờ nước lớn bất ngờ bị chìm trên kênh xáng Lương Thế Trân. Thời điểm này, trên ghe có 3 người trong gia đình chị D.T.B.T. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã hỗ trợ cứu được chị T., thi thể chồng chị T. được tìm thấy ngay sau đó, riêng con gái 6 tuổi mất tích.

Cùng ngày, Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau đã đến thăm hỏi nạn nhân, các đơn vị hỗ trợ trước mắt 14 triệu đồng.

Tân Lộc
#Cà Mau #chìm ghe #thi thể bé gái #thương vong #dịch vụ cứu hộ #tai nạn giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe