Chìm ghe trong đêm, chồng tử vong, con gái mất tích

TPO - Trong lúc neo ghe trên kênh xáng Lương Thế Trân (Cà Mau) để chờ nước lớn, tới rạng sáng bất ngờ ghe bị chìm khiến cả gia đình gặp nạn, chồng tử vong, bé gái 6 tuổi mất tích, người vợ được người dân cứu đưa đi cấp cứu.

Ngày 16/5, Công an xã Lương Thế Trân (Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn chìm ghe trên kênh xáng Lương Thế Trân khiến một gia đình trên ghe gặp nạn.

Chiếc ghe bị chìm khi đang neo đậu chờ nước lớn.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h30 ngày 16/5, người dân ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân (Cà Mau) nghe tiếng kêu cứu trên kênh nên chạy ra hỗ trợ.

Khi tới nơi, mọi người phát hiện 1 chiếc ghe đang neo đậu trên kênh bị chìm, cạnh đó có tiếng kêu cứu của người phụ nữ. Người dân đã hỗ trợ cứu được người phụ nữ lên bờ đưa đi cấp cứu và báo vụ việc đến công an xã.

Qua xác minh ban đầu, chiếc ghe chìm mang số hiệu CM-10666, neo đậu tại khu vực trên từ khoảng 23h ngày 15/5 chờ nước lớn để tiếp tục đi. Thời điểm gặp nạn, trên ghe có bà D.T.B.T (SN 1992, ngụ xã An Phú, tỉnh An Giang), cùng chồng và con gái 6 tuổi.

Bà T. kêu cứu và được người dân cứu đưa đi viện, sau đó lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể chồng bà T. Hiện cháu Đ. còn mất tích nên chính quyền cử lực lượng cùng người dân đang tìm kiếm.

Theo kết quả xác minh và kiểm tra ban đầu của lực lượng chức năng, nghi phương tiện chìm do tự phá nước.