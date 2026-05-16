Xe buýt cháy trơ khung trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Sáng 16/5, xe buýt di chuyển trên phố Lý Thường Kiệt (Cửa Nam, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm và thiêu rụi ô tô.

chay-1234568-7733.jpg
Xe bị cháy trơ khung.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 cùng ngày, tại phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, TP Hà Nội).

Clip ghi lại vụ cháy.

Vào thời điểm trên, xe buýt BKS Hà Nội do tài xế P.T.K điều khiển di chuyển theo hướng phố Quang Trung - Bà Triệu, bất ngờ có khói bốc lên từ phía đuôi xe.

Lúc này, tài xế K. dừng xe và thoát ra ngoài. Không lâu sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ chiếc xe.

chay-2345-107.jpg
May mắn vụ việc không có thiệt hại về người.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc phân khu Phùng Hưng - Đội CC&CNCH khu vực số 7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa.

Lực lượng CSGT Hà Nội cũng có mặt phân luồng giao thông phục vụ công tác chữa cháy.

Bước đầu xác định vụ cháy không có thiệt hại về người. Hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Thanh Hà
#Vụ cháy xe buýt Hà Nội #An toàn giao thông Hà Nội #Chữa cháy và cứu hộ #Phòng cháy chữa cháy thành phố #Cháy xe buýt trên phố

