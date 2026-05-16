Xe tải bốc cháy dữ dội gần cây xăng ở Nghệ An

Thu Hiền

TPO - Xe tải chở vật liệu bất ngờ bốc cháy dữ dội trên đường N5, đoạn qua xã Bạch Hà (Nghệ An), ngay gần cây xăng. Tài xế may mắn kịp thoát thân trước khi phần đầu cabin bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Sáng 16/5, một vụ cháy xe tải xảy ra trên tuyến đường N5, đoạn qua xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An khiến phần đầu cabin bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn, tài xế kịp thời thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Xe tải bốc cháy dữ dội trên đường N5.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, xe tải chở vật liệu làm xi măng đang lưu thông trên đường N5. Khi đi qua khu vực xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương (cũ), nay là xã Bạch Hà, tài xế phát hiện khói bốc lên từ đầu xe.

Do xe cháy ngay phía trước một cửa hàng xăng dầu, nhiều người dân hoảng hốt. Tài xế tên L. (33 tuổi, trú xã Văn Hiến, Nghệ An) nhanh chóng nhảy khỏi cabin, đồng thời hô hoán người dân hỗ trợ chữa cháy.

Xe tải bốc cháy gần cây xăng.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân sử dụng bình chữa cháy dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh nên phần đầu cabin xe tải bị cháy rụi hoàn toàn.

Vụ cháy cũng khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập điện trong xe tải.

Phần đầu xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

#xe tải #cháy xe #Nghệ An #đám cháy #giao thông #điều tra #chập điện

